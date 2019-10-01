Нижний сегодня: главные события дня Общество

Гостиницу около Нижегородской ярмарки строить не будут

Гостиницу на пересечении улиц Мануфактурная и Совнаркомовская в Канавинском районе Нижнего Новгорода строить не будут. На встрече заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с активистами, выступающими против строительства гостиницы, 2 октября 2019 года стало известно, что правительство региона расторгает договор аренды участка с застройщиком гостиницы у Нижегородской ярмарки. Территорию около Нижегородской ярмарки благоустроят, вместо гостиницы планируется разбить сквер.

Конкурс на разработку рабочей документации по гидроузлу в Балахне отменен

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Причины отмены закупки, размещенной в августе этого года, не уточняются.

В качестве заказчика выступала "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", стоимость контракта составляла 35 млн рублей.

Самодельные рекламные щиты изъяли у "зазывал" на пл. Горького после обращения нижегородцев

По словам начальника нижегородского отдела управления Ольги Кузьминой, ранее те же лица занимались незаконной рекламной деятельностью, используя громкоговорители, на улице Большой Покровской возле дома №2, за что неоднократно были привлечены к административной ответственности.

Россельхознадзор просит не ходить в леса 6 районов Нижегородской области из-за новой вспышки АЧС

В зоне риска Большемурашкинский, Вадский, Арзамасский, Лукояновский, Дальнеконстантиновский и Шатковский районы.

Следователи проводят обыски в трех нижегородских охранных организациях

По версии следствия, руководители взаимозависимых организаций, осуществляющих охранную деятельность, создало схему уклонения от уплаты налогов путем создания документооборота с фиктивными организациями, с которыми фактически отсутствовали какие-либо хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В результате указанных действий в 2012-2014 годах руководством указанных организаций не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 91 миллион 250 тысяч рублей.