Нижний сегодня: главные события дня Общество

Владимир Путин посетит Нижегородскую область 10 октября

Президент РФ Владимир Путин посетит Нижегородскую область и примет участие в работе VIII международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Глава государства выступит на пленарном заседании, проведет заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне.

Глеб Никитин назначил экс-главного врача Борской ЦРБ Александра Смирнова главой минздрава Нижегородской области

Главной задачей Александра Смирнова на посту министра станет реализация мероприятий национального проекта "Здравоохранение" и выполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (от 20 августа 2019 года).

Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области построят в двух уровнях

В поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения в деревне Ольгино было проведено моделирование нескольких вариантов транспортных потоков и в результате принято решение о целесообразности строительства транспортной развязки в двух уровнях.

ЦБ РФ выпустит драгоценные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

ЦБ РФ выпустит драгоценные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода и в честь юбилеев значимых для России исторических событий.

Тина Канделаки будет делать зарядку на стадионе "Нижний Новгород"

Мероприятие состоится в рамках международного форума "Россия – спортивная держава". Вместе с Канделаки в зарядке примут участие призер Олимпийских игр, биатлонист Николай Круглов, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, чемпион мира по тайскому боксу Артем Пашпорин, блогеры, игроки ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород", ФК "Нижний Новгород", МФК "Оргхим", ВК "АСК".

Повышение зарплаты и помощь дольщикам: Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет

Поправки предусматривают повышение заработной платы "указных" категорий работников (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие), финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег", а также мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома на ул.Жукова.