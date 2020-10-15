Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Бабья осень" в шутку назвали синоптики погоду предстоящей недели в Нижнем Новгороде

Теплая и, преимущественно, солнечная погода ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе. Причем столбики градусников, по прогнозам, не опустятся ниже нулевой отметки, что нехарактерно для конца октября.

Глеб Никитин разъяснил предполагаемый переход на дистанционку в школах после каникул

Рассматриваются разные сценарии обучения школьников после выхода с каникул. "Конечно, рассматриваются разные сценарии, но приоритет - очному обучению в школе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Коронавирус за выходные подтвердился у 401 жителя Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 26 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 216 заболевших COVID-19 - это на 401 человека больше, чем в пятницу 23 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 480 человек,

Обнародованы сведения о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 376 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки, вчера было подтверждено 396 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция зарегистрирована у 39 636 человек

Строительство обхода Балахны начнется в 2021 году

Строительство объезда начнется в 2021 году и завершится к 2024 году. На сегодняшний день проект уже одобрен Госэкспертизой. В настоящее время готовится конкурсная документация для определения подрядчика, который будет строить этот объект. Обход Балахны является второй очередью участка трассы Р-152 "Шопша — Иваново — Нижний Новгород".

Нижегородские кафе и рестораны продолжают нарушать COVID-ограничения

За прошедшие выходные с 23 по 25 октября состоялось несколько ночных проверочных рейдов по объектам общественного питания. Наиболее распространенными нарушениями в нижегородских кафе и ресторанах являются: обслуживание за барной стойкой, рассадка более четырех человек за столом, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, проведение танцевальных вечеринок, отсутствие рециркуляторов воздуха и входного фильтра.

Открыто движение на одном из участков транспортной развязки в Ольгино

Открыто движение транспорта на одном из участков транспортной развязки в деревне Ольгино Нижегородской области. Речь идет о съезде, который расположен под строящимся путепроводом, где также организован Т-образный перекресток и уже установлен светофор.