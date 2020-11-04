Нижегородским промышленникам в 2021 году предоставят новую меру господдержки Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Собрание работодателей "Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей" обсудило меры поддержки промышленных предприятий региона.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, в мероприятии принял участие председатель регионального парламента Евгений Люлин.

В ходе собрания рассматривались пути решения существующих проблем, с которыми сталкиваются предприятия. Участники дискуссии обсудили, какие меры поддержки оказываются предприятиям в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе, существует несколько видов поддержки промышленных и научных организаций на выплату процентов по кредитам, полученным в российских банках для реализации инвестиционных проектов. Также есть субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства.

Что касается будущего года, то принято решение не только сохранить действующие меры поддержки, но и ввести новые, например одно из них возмещение части затрат на ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта.

"Тренд на увеличение поддержки промышленных предприятий абсолютно правильный. Наши заводы - основа экономики региона. Будут работать предприятия – будут рабочие места и налоги в бюджет, которые мы в первую очередь направляем на поддержку социальной сферы. Даже в непростых экономических условиях, связанных с пандемией, важно создавать дополнительные стимулы для развития и поддержки производства", - сказал Евгений Люлин.

"Меры поддержки должны быть реально действующими, а их эффективность нужно оценивать в регулярном режиме. В этом направлении депутаты Законодательного собрания и правительство области будут вести системную работу", - добавил он.