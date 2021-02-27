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Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
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04 марта 2021 20:22  [76] Нижний сегодня: главные события дня
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04 марта 2021 18:58  [127] Медицинские карты нижегородцев объединят в единой электронной базе
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04 марта 2021 18:26  [129] Юрий Шалабаев поручил муниципалитету и ДУКам объединится при расчистке города от снега
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04 марта 2021 16:54  [158] Еще один нижегородский проект включен в госпрограмму развития сельских территорий
04 марта 2021 16:32  [129] Театр "Вера" получит 6 млн рублей на постановку спектаклей и покупку оборудования
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

04 марта 2021 20:22  [76] Общество

Нижегородские власти ждут экспертиз проекта космодрома на федеральном уровне

Генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкина на своей странице в соцсети сообщил, что проект по созданию космодрома в Нижегородской области приостановлен, обвинив в этом бюрократию. В нижегородском правительстве объяснили, что не обладают информацией об отказе инвестора в реализации проекта и добавили, что сейчас Центральный аппарат Роспотребнадзора согласовывает санитарно-защитные зоны космического комплекса.

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 4 марта

По данным на 4 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 111 человек, в том числе 385 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 388 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 4 марта составляет 0.00 (вчера - 0.99).

Нижегородских почтальонов принуждают торговать продуктами при доставке пенсий

Госинспекция труда в Нижегородской области, в связи с обращениями работников АО "Почта России" начала внеплановую проверку в почтамте Дзержинска. В жалобах почтальоны обращают внимание на требования работодателя продавать продукты при доставке населению пенсий.

ЖК на месте гостиницы "Россия" в Нижнем Новгороде сдадут в эксплуатацию в 2022 году

Жилой комплекс "Георгиевский", который возводится на месте бывшей гостиницы "Россия" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Сейчас строительно-монтажные работы идут в графике. В настоящее время начался монтаж каркасно-монолитных конструкций.

Нижегородский музей истории художественных промыслов будет переформатирован

В нем теперь будут представлены изделия НХП не только Нижегородской области, но и других регионов страны. Сейчас руководитель музея занимается подбором новых экспонатов

Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб

Штаб по развитию метрополитена создан в Нижнем Новгороде для взаимодействия и координации деятельности по вопросам продления линий метрополитена, уточняется в распоряжении. Участники штаба займутся разработка предложений по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры и будут решать проблемные вопросы, связанные со строительством метрополитена.

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