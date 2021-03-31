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Общество

Нижегородцы смогут посмотреть Парад Победы в прямом эфире

08 мая 2021 09:55  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут посмотреть Парад Победы в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Трансляции будут вестись на областных телеканалах, сайтах информагентств и в соцсетях.

В 10:00 трансляция начнется по телеканалам ННТВ и "Волга", на сайте информационного агентства "Время Н" и в социальных сетях, в официальных аккаунтах правительства Нижегородской области в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". На телеканале "Нижний Новгород 24" нижегородский Парад Победы покажут после Парада Победы на Красной площади в Москве.

В этом году на параде в Нижнем Новгороде будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, которые приедут из районов города и области в сопровождении волонтеров, сотрудников органов социальной защиты и медицинских работников. Для них на площади перед Речным вокзалом установлены специальные трибуны.

Напомним, что военный парад пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной. Всего в параде будет представлено 76 единиц различной боевой техники.  Парад Победы откроет танк Т-34 . В честь 9 мая по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и юнармии. Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет с ограниченным числом зрителей. 

Напомним также, что 9 мая в областном центре в связи с празднованием Дня Победы на некоторых улицах и площадях будет ограничено движение транспорта. Также планируется внести ряд изменений в муниципальные маршруты регулярных перевозок.

Ранее сообщалось, что трансляцию шествия "Бессмертного полка онлайн" покажут в эфире нижегородских телекомпаний. 

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Теги:
День Победы Парад Телевидение
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