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Спорт

Планы по возведению Ледовой арены на Стрелке остаются прежними

24 мая 2021 20:54  [1] Спорт
Проект Ледового Дворца

Проект Ледового Дворца

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Администрация Нижнего Новгорода рассказала о планах, связанных с развитием хоккея на территории города.

"Основную хоккейную арену региона – Ледовый дворец – планируется строить на территории Стрелки. Других вариантов в настоящий момент нет", - рассказали НИА "Нижний Новгород" в администрации города.

Ранее по информации ТАСС сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на марафоне "Новое Знание" озвучил информацию о планах по строительству Ледового дворца в Автозаводском районе, а не на Стрелке. Позже в администрации города пояснили, что в Автозаводском районе предполагается возможное создание тренировочной базы с искусственным льдом. Эту базу могут построить на территории бывшего стадиона "Пионер".

Напомним, что универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом (Ледовый дворец) планировалось построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". В состав комплекса должна была войти основная ледовая арена вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена на 250 зрителей; зал для игры в керлинг на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Проект прошел экспертизу зимой 2020 года. Стоимость строительства объекта оценивалась в 10,9 млрд рублей. Большую часть планировалось выделить из федерального бюджета. В 2020 году город получил субсидию в размере 500 млн рублей. Однако, в последствии, она была отозвана из-за отсутствия заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее в региональном минспорта сообщали, что строительство дворца будет осуществляться по государственно-частному партнерству. Затем правительство региона прорабатывало вопрос по поиску концессионера для возведения и дальнейшей эксплуатации объекта.

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Теги:
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