Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 15 по 20 июня 2021 года Культура и отдых

Спектакль Верона. Послесловие Нижегородского театра драмы им. Горького Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 15 по 20 июня.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

15,17 июня - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);

16 июня - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

18 июня - балет Фикрета Амирова по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь" (12+);

19 июня - музыкальная комедия Гия Канчели "Ханума" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

15 июня - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);

16 июня - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

17 июня – спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома!" – "Верона. Послесловие" (16+);

18 июня – спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (16+);

19 июня - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+);

20 июня - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

15 июня - спектакль по сказке Алексея Толстого "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+);

16,17 июня - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

16 июня - спектакль по сказке Петра Ершова "Конек-горбунок" (6+);

17 июня - спектакль по пьесе Нины Гернет "Русалочка" (6+);

18 июня - спектакль по пьесе Владимира Маслова "Сказка странствующего факира" (6+);

19 июня - спектакль по пьесе Е. Патрика "Колобок" (6+);

20 июня - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дюймовочка".

Детский театр "Вера":

15,16 июня - спектакль по мотивам сказки Братьев Гримм - "Счастливый Ганс" (6+);

17 июня - спектакль по пьесе Владимира Синакевича "Дикий" (6+);

18,20 июня - спектакль по сказкам Корнея Чуковского "Бармалей-Бармалей-Бармалеище" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

16 июня - мюзикл Александра Колкера "Труффальдино" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

16 июня - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Подсобное хозяйство" - "Солдатики" (16+);

19 июня – спектакль - кавер-версия по мотивам пьес Александра Пушкина "Маленькие трагедии" (16+);

20 июня - пластический спектакль "Жизнь в стиле танго" (16+);

20 июня - музыкальная сказка "Трое в лесу: Новые приключения" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

17 июня - шоу трех роялей BEL SUONO (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

17 июня - программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+);

18 июня - экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо лета" (12+), программа "Майя. Наблюдатели Вселенной" (12+), программа "Естественный отбор" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

19 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+),программа "Планеты, открытые заново" (12+);

20 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+),программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+),программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо лета" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), фестиваль детского творчества "Новые сказки старого города" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Центр культуры и кино "Зарница": выставка работ фотохудожника, снимавшего звезд на кинофестивалях, Дениса Макаренко.