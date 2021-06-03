Число обучающихся во вторую смену школьников выросло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Число нижегородских школьников, обучающихся во вторую смену, выросло на 37% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 22 июня 2021 года.

Согласно информации, на сегодняшний день 24 725 учеников 97 школ учатся во вторую смену.

В департаменте связали этот рост с двумя факторами. Во-первых, в городе сегодня активно реализуется госпрограмма по капитальному ремонту образовательных организаций.

"Мы вынуждены переводить детей из тех школ, которые закрыты, в другие", - пояснил Владимир Радченко.

В этом году на капремонт было закрыто десять школ: гимназия №1, школы № 29, 32, 100, 106, 123, 127, 141, 167, 171.

Вторым фактором является интенсивная застройка жилых комплексов, где социальная инфраструктура не успевает за строительством жилых массивов.

"Число детей, обучающихся во вторую смену - достаточно серьезный показатель, который остается для нас пока в проработке", - сказал Владимир Радченк

В ходе заседания депутат Михаил Рыхтик напомнил о намерении властей региона перевести школы на пятидневку.

"Действительно министром образования Ольгой Петровой поставлена задача максимальное количество школ перевести на пятидневку. Но, если мы будем переходить на пятидневку повсеместно, это за собой потянет увеличение количество вторых смен. Делая одно дело, нельзя губить другое. Здесь должен быть рациональный подход", - сказал он.

Отметим, что вторую смену в школах Нижнего Новгорода планируется отменить к 2024 году.

Владимир Радченко рассказал, что это станет возможным при появлении новых мест в школах. Он напомнил, что в 2020-2021 годах введены в эксплуатацию две школы: на пр. Гагарина на 675 мест и в ЖК "Цветы на ул. Академика Сахарова - на 1500 мест.

В этом году запланировано строительство трех объектов: новой школы в ЖК Новая Кузнечиха Советского района - на 1225 мест, пристроев к школе №168 - на 250 мест и школе №117 - на 400 мест.

Но особую надежду департамент возлагает на введение в эксплуатацию трех корпусов Школы 800, которая откроется уже к 1 сентября.

При этом Владимир Радченко отметил, что острой остается ситуация в Верхних Печерах, где школа №103 переукомплектована. Возведение пристроя запланировано только в 2024 году. А также в мкр. Бурнаковский, где строительство школы невозможно без согласования санитарных зон. Вопросы находятся в проработке.