Фото:
Нижегородская администрация рассмотрит предложение о льготах для волонтеров на платных парковках. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время круглого стола с экспертами Общероссийского народного фронта.
По его словам, предварительно резидентные зоны уже определены. В настоящее время дорабатывается функционал сайта parkovkinn.ru, чтобы каждый нижегородец мог воспользоваться поиском и узнать свою парковочную зону.
Среди льготных пользователей платных парковок: участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, один из родителей или опекунов в многодетной семье, инвалиды. Также льготные права на пользование парковками предоставлено владельцам электромобилей.
Руководитель исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин отметил, что необходимо продумать льготную систему для волонтеров. "Трудно представить, что наши добровольные помощники, тратя свое время, силы и бензин и приезжая в центр к пожилому человеку с лекарствами, например, должны заплатить за парковку, чтобы сделать доброе дело", - сказал он.
Мэрия города планирует рассмотреть это предложение.
"Платные парковки – это необходимая мера для любого мегаполиса. Больше откладывать нельзя, центр города ежедневно переполнен автомобилями. Процесс это очень непростой, к этому нужно долго привыкать, поэтому мы стараемся сделать этот процесс максимально комфортным. Из-за этого уже не раз откладывали начало работы платных парковок, сейчас они функционируют в пилотном режиме, без взимания штрафа, за исключением давно привычной горожанам парковки на Рождественской", - отметил в заключение Юрий Шалабаев.
Напомним, что в список льготных категорий граждан включены резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками), размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей.
Также депутаты одобрили продление бесплатного времени использования парковок на час: в период с 20 часов до 8 часов в рабочие дни. Оплата парковки теперь возможна и за сутки (ранее: за час, месяц, год).
Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. На данный момент работают три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 15 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства.
Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+