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Общество

Нижегородская администрация рассмотрит предложение о льготах для волонтеров на платных парковках

26 ноября 2021 09:05  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская администрация рассмотрит предложение о льготах для волонтеров на платных парковках. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время круглого стола с экспертами Общероссийского народного фронта.

По его словам, предварительно резидентные зоны уже определены. В настоящее время дорабатывается функционал сайта parkovkinn.ru, чтобы каждый нижегородец мог воспользоваться поиском и узнать свою парковочную зону.

Среди льготных пользователей платных парковок: участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, один из родителей или опекунов в многодетной семье, инвалиды. Также льготные права на пользование парковками предоставлено владельцам электромобилей.

Руководитель исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин отметил, что необходимо продумать льготную систему для волонтеров. "Трудно представить, что наши добровольные помощники, тратя свое время, силы и бензин и приезжая в центр к пожилому человеку с лекарствами, например, должны заплатить за парковку, чтобы сделать доброе дело", - сказал он.

Мэрия города планирует рассмотреть это предложение.

"Платные парковки – это необходимая мера для любого мегаполиса. Больше откладывать нельзя, центр города ежедневно переполнен автомобилями. Процесс это очень непростой, к этому нужно долго привыкать, поэтому мы стараемся сделать этот процесс максимально комфортным. Из-за этого уже не раз откладывали начало работы платных парковок, сейчас они функционируют в пилотном режиме, без взимания штрафа, за исключением давно привычной горожанам парковки на Рождественской", - отметил в заключение Юрий Шалабаев.

Напомним, что в список льготных категорий граждан включены резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками), размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей.

Также депутаты одобрили продление бесплатного времени использования парковок на час: в период с 20 часов до 8 часов в рабочие дни. Оплата парковки теперь возможна и за сутки (ранее: за час, месяц, год).

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. На данный момент работают три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 15 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства.

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Парковка
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