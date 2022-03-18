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Экономика

Второй пакет региональных мер поддержки бизнеса готовится в Нижегородской области

31 марта 2022 16:10  [49] Экономика
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Второй пакет региональных мер поддержки бизнеса готовится в Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, перед утверждением регионального плана поддержки экономики правительство региона проделало большую работу с представителями бизнеса. Также в настоящее время готовятся новые меры поддержки предпринимателей.

"Для нас очень важно сейчас поддержать граждан и предприятия, чтобы обеспечить стабильную ситуацию в экономике и не допустить ухудшения благосостояния нижегородцев. Это касается новых проектов в сфере импортозамещения, обеспечения стабильности рынка труда, деятельности малого и среднего бизнеса", - отметил Глеб Никитин.

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области замгубернатора Егор Поляков сообщил, что регион продолжает активно продвигать свои инициативы на федеральном уровне. Так, область направила более 120 инициатив по поддержке экономики, многие из которых были приняты.

"На федеральном уровне было принято решение по запуску программ льготного кредитования системообразующих предприятий. Также учтены наши предложения по отмене плановых проверок, отмене ответственности для параллельного импорта продукции, по предоставлению льгот и преференций ИТ-компаниям, введению кредитных каникул", - рассказал Егор Поляков.

По словам председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина, нынешняя экономическая ситуация требует быстрого принятия решений, главной целью которых является сохранение предприятий и трудовых коллективов.

"Планируется беспрецедентная финансовая поддержка предпринимателей, предоставление "налоговых каникул", льгот, субсидирование процентной ставки по кредитам. Серьезная помощь будет оказана системообразующим организациям, предприятиям сфер АПК, туризма, НХП. Будет развиваться импортозамещение, оказываться поддержка инвесторам. Предусмотрен комплекс мероприятий по социальной поддержке, в том числе по поддержке рынка труда", - сказал он.

Напомним, что ранее в Нижегородской области был создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере.

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Теги:
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