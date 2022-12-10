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Russpass включил Нижний Новгород в топ-10 лучших направлений для новогодних каникул

15 декабря 2022 13:25  [100] Общество

Фото: с сайта russpass.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Туристический онлайн-сервис Russpass опубликовал топ-10 мест в России для новогоднего досуга. В десятку лучших направлений для зимних каникул вошёл в том числе Нижний Новгород.

Так, эксперты рекомендуют отправиться в столицу Приволжья тем туристам, кто любит традиционные зимние развлечения.

"Нижний, кажется, воплощает мечты о зимней сказке: здесь и широкая ярмарка, и старинные дома, и праздничное убранство богатого купеческого города", - рассказывают авторы публикации.

Прежде всего, туристам предлагают посетить Ярмарочную площадь, где будет каток, рождественские напитки, ледовый городок и расписной дом Дедушки Мороза.

"Погрузиться в историю Руси можно в кремле — одном из самых впечатляющих в стране. Посетив кремль, прогуляйтесь по главным улицам города — Большой Покровской и Рождественской (её название обязывает к посещению в зимние праздники!). Вас ждут старинные особняки, новогодняя иллюминация, уличные выступления и множество уютных кафе", - сообщается на сайте.

Кроме того, за впечатлениями туристам в новогодние каникулы предлагают отправиться в Тюмень и Тобольск, Дагестан, Москву, Чеченскую Республику, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Карелию, а также столицу Нового года - 2023 Новосибирск.

Напомним, территория Ярмарки станет центральной площадкой встречи Нового года в Нижнем Новгороде станет. Там разместятся фотозоны и ярмарочная карусель, ярмарочный базар, фуд-корты, каток и горка. Праздничные мероприятия здесь будут проходить с 16 декабря по 15 января, в рамках которых каждый день будут проходить анимационные программы для детей и взрослых.

Кроме того, на разных локациях в городе будут организованы примечательные события. "Горьковская ярмарка" в этом году пройдёт сразу на двух площадках: на площади Горького и на площади Минина и Пожарского; у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт"; на Большой Покровской и Рождественской гостей ждут концерты "Новогоднее соло-2023"; также на Большой Покровской будет организована анимационная программа со сказочными персонажами, а стены Нижегородского Кремля украсит новогоднее аудиовизуальное шоу. 

Сейчас совместно с Ассоциацией рестораторов ведётся разработка специального новогоднего меню. Оно будет действовать в нижегородских ресторанах с 23 декабря все новогодние каникулы. Планируется, что к программе присоединятся 30-35 ресторанов.

СПРАВКА:

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по России. Благодаря широкому функционалу туристы могут организовать поездку с помощью ряда услуг и сервисов: забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Платформа предлагает готовые туры, экскурсионные программы, туристические маршруты и интересные места в сотнях городов России. Сервис разработан по инициативе правительства Москвы.

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Теги:
Новый год Туризм
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