Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2023 13:52  [2] Мемориальные доски участникам СВО Дмитрию Четвергову и Андрею Галахову открыли в школах Нижнего Новгорода
21 февраля 2023 13:18  [72] Поезд Нижний Новгород - Новороссийск будет делать остановку на станции Арзамас-1
21 февраля 2023 13:06  [85] Александр Вайнберг: "Нижегородцы отправили гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции"
21 февраля 2023 12:21  [117] Сеть магазинов "Связной" в Нижегородской области планирует процедуру банкротства
21 февраля 2023 11:41  [128] Более 15 млн рублей выделено на расширение перечня льготников, получающих бесплатное питание в школах Нижнего Новрода
21 февраля 2023 08:50  [266] Электричество частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 21 февраля
20 февраля 2023 18:45  [352] Более 100 заявок поступило на конкурс по формированию Молодежной палаты VI созыва при Гордуме
20 февраля 2023 18:23  [315] Музей по истории регионального образования открыли в гимназии №136 Нижнего Новгорода
20 февраля 2023 17:44  [341] Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла второе место на турнире по плаванию
20 февраля 2023 17:38  [390] Около 2,4 тысяч лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Общество

Мемориальные доски участникам СВО Дмитрию Четвергову и Андрею Галахову открыли в школах Нижнего Новгорода

21 февраля 2023 13:52  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мемориальные доски участникам СВО Дмитрию Четвергову и Андрею Галахову открыли открыты на школах № 77 и № 85 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Как рассказала Ольга Баранова, учительница Дмитрия в школе №77, в учреждении его знали как человека с веселым нравом, который приходил на помощь всем и всегда.

Андрей Галахов учился в школе № 85. На церемонии открытия мемориальной доски о нем вспоминали учителя, родственники, друзья и родные, присутствовали ученики школы.

Глава Сормовского района Светлана Горбунова подчеркнула, что молодежи нужно знать о подвигах героев.

"Мы должны сохранить историю, сохранить имена наших героев, которые отдали жизнь, чтобы наше государство было крепким и неделимым",- сказал военный комиссар Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода Александр Лобанов.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества были награждены нижегородцы Михаил РакуСергей ФранкоСергей Бурасов и Олег Зотов.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. Житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph