Мемориальные доски участникам СВО Дмитрию Четвергову и Андрею Галахову открыли в школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мемориальные доски участникам СВО Дмитрию Четвергову и Андрею Галахову открыли открыты на школах № 77 и № 85 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Как рассказала Ольга Баранова, учительница Дмитрия в школе №77, в учреждении его знали как человека с веселым нравом, который приходил на помощь всем и всегда.

Андрей Галахов учился в школе № 85. На церемонии открытия мемориальной доски о нем вспоминали учителя, родственники, друзья и родные, присутствовали ученики школы.

Глава Сормовского района Светлана Горбунова подчеркнула, что молодежи нужно знать о подвигах героев.

"Мы должны сохранить историю, сохранить имена наших героев, которые отдали жизнь, чтобы наше государство было крепким и неделимым",- сказал военный комиссар Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода Александр Лобанов.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества были награждены нижегородцы Михаил Раку, Сергей Франко, Сергей Бурасов и Олег Зотов.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. Житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу".