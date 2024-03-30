Восемь детских садов открыты в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемь детских садов открыты в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Глава города отметил, что ключевое значение для обеспечения высокого качества жизни на территории города имеет развитие социальной инфраструктуры.

"Наши дети должны иметь все условия для получения качественного образования и всестороннего развития. В 2023 году для дошколят мы открыли 8 садиков. Это позволило разгрузить плотно укомплектованные группы и впервые достичь показателя по обеспечению местами в детских садах для детей от 1 года до 3 лет - 100%. Дети с 3-х до 7-ми лет также полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях", – сообщил мэр.

Юрий Шалабаев добавил, что в 2023 году были открыты два новых корпуса (пристроя) к школам №168 и №117 в Канавинском и Сормовском районах. Приняли своих первых учеников школа № 152 в ЖК "Новинки Smart City", а также два корпуса Школы 800 в Автозаводском и Нижегородском районах.

"Здания действующих школ и детских садов также должны соответствовать всем требованиям для организации образовательного процесса. В 2023 году мы провели капитальный ремонт как комплексный, так и по отдельным видам работ в 25 образовательных организациях, что почти вдвое больше предыдущего года. В 53 школах стартовал проект по модернизации пищеблоков", – резюмировал мэр.