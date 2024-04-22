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Общество

Более 11 тысяч пациентов "Поездов здоровья" в этом году получили направления на допобследования

24 апреля 2024 12:10  [50] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году свыше 11 тысяч пациентов "Поездов здоровья" получили направления на дополнительные обследования или госпитализацию. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

По данным ведомства, в мобильно-диагностических комплексах нижегородцы получили более 26,5 тысяч консультаций узких специалистов и почти 70 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Ключевая задача "Поездов здоровья" это проверка состояния здоровья максимального количества людей для своевременного начала лечения заболеваний, в случае их обнаружения. По словам Сергея Богданова, главврача Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, на базе которой формируются "Поезда здоровья", таким образом удалость обнаружить и начать лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у многих пациентов.

"Можно с уверенностью сказать, что деятельность "поликлиник на колесах" внесла существенный вклад в реализацию задач национального проекта "Здравоохранение", - сказал Сергей Богданов.

Напомним, проект "Поезда здоровья" начал действовать в Нижегородской области в 2018 году по инициативе главы региона Глеба Никитина. Основная цель проекта - повысить доступность высококвалифицированной специализированной медицинской помощи для жителей области.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили боле 200 населенных пунктов.

Также сообщалось, что чаще всего пациенты "Поездов здоровья"  посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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