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Экономика

Благодаря санкциям Россия получила выгоду в размере пять трлн рублей

30 июня 2024 17:44  [114] Экономика

Благодаря санкциям Россия заработала пять трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

По данным агентства, за два года западные импортеры недополучили продукции на 21 трлн рублей.  По товарным категориями, которые не получил Запад,  55% пришлись на минералы, драгоценности и металлы. Кроме того, недружественные России страны,  лишили себя поставок древесины и продукции из нее, пластмассы, резины оборудования, инструментов, транспорта, химикатов и других видов продукции.

Также сократились поставки еды, продуктов животного происхождения и стройматериалов.

Ранее сообщалось, что Экономика РФ справилась с ограничениями Евросоюза. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя очередной, 14-й пакет санкций ЕС.

Также сообщалось, что Китай осудил санкции Евросоюза в отношении китайских компаний под предлогом помощи России для обхода международных санкций.

Кроме того, сообщалось, что руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС

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Теги:
Россия Санкции
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