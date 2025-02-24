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Общество

Более 14 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году в Нижнем Новгороде

25 февраля 2025 14:45  [94] Общество

Более 14 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила pravda-nn.ru с ссылкой на департамент образования администрации города.

Порядок приема в школы остается прежним. 

Родители смогут подать заявление через портал Госуслуг: в случае проживания на закрепленной за школой участке, а также при наличии у детей, преимущественного права на поступление - с 1 апреля по 30 июня 2025 года. Остальные категории смогут подать заявку на свободные места с 6 июля. Набор будет продолжатся пока не займут все места (не позднее 5 сентября).

В департаменте добавили, что численность первоклассников в новом учебном году не увеличится.  

Ранее сообщалось, что почти 4 000 нижегородских школьников и студентов присоединились к Международному конкурсу сочинений "Без срока давности".

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Теги:
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