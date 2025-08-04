После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородского пенсионера оштрафовали за непристойное поведение в автобусе

08 августа 2025 09:10  [119] Происшествия
Нижегородского пенсионера оштрафовали за непристойное поведение в автобусе

Фото: телеграм-канал "Полиция Нижегородской области"

В Нижегородской области сотрудники полиции установили личность мужчины, попавшего на видео с непристойным поведением в междугороднем автобусе "Выкса — Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошёл 2 августа, а спустя четыре дня 68-летнего жителя Нижнего Новгорода задержали в областном центре.

В полиции уточнили, что официальных жалоб от пассажиров не поступало. Проверка была инициирована после обнаружения видеозаписи в соцсетях. Пассажиры сняли, как мужчина мастурбировал во время поездки в общественном транспорте. 

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Решением суда нарушителю назначен штраф.

Кроме того, в отделе полиции с ним провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах и недопустимости действий, противоречащих нормам морали и нравственности.

Ранее сообщалось, что нижегородца, который пнул и обматерил человека с инвалидностью, арестовали на сутки.

Общественный транспорт Полиция Хулиганство
