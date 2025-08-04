Нижегородского пенсионера оштрафовали за непристойное поведение в автобусе

Фото:
В Нижегородской области сотрудники полиции установили личность мужчины, попавшего на видео с непристойным поведением в междугороднем автобусе "Выкса — Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл 2 августа, а спустя четыре дня 68-летнего жителя Нижнего Новгорода задержали в областном центре.
В полиции уточнили, что официальных жалоб от пассажиров не поступало. Проверка была инициирована после обнаружения видеозаписи в соцсетях. Пассажиры сняли, как мужчина мастурбировал во время поездки в общественном транспорте.
Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Решением суда нарушителю назначен штраф.
Кроме того, в отделе полиции с ним провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах и недопустимости действий, противоречащих нормам морали и нравственности.
