125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2025 14:40  [67] Трудинспекция продолжает биться за права нижегородских стриптизерш
03 сентября 2025 14:28  [94] Екатерина Андреева назвала Нижний Новгород "городом, дышащим полной грудью"
03 сентября 2025 13:57  [114] Порядок оказания медпомощи мигрантам изменился в Нижегородской области
03 сентября 2025 13:42  [144] Часть квартир в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" передадут региону
03 сентября 2025 13:26  [132] Больную туберкулезом нижегородку принудительно доставили в диспансер
03 сентября 2025 13:07  [154] Пригородные электрички в Нижнем Новгороде временно изменят маршруты
03 сентября 2025 12:46  [172] Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
03 сентября 2025 12:28  [157] Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска
03 сентября 2025 12:19  [151] Екатерина Лебедева: "Интерес к инженерным профессиям повышается, и это вполне закономерно"
03 сентября 2025 12:11  [199] "Не злиться, не завидовать, улыбаться": Екатерина Андреева раскрыла секрет успеха
Общество

Екатерина Андреева назвала Нижний Новгород "городом, дышащим полной грудью"

03 сентября 2025 14:28  [94] Общество
Екатерина Андреева назвала Нижний Новгород городом, дышащим полной грудью

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева побывала с визитом в Нижнем Новгороде, где провела мастер-класс "Инструменты успеха современной женщины" (16+). После мероприятия она пообщалась с журналистами и поделилась своими впечатлениями о городе.

По словам Андреевой, она с командой успела посетить практически все знаковые места: кремль, музеи, выставки, парк "Швейцария", усадьбу Рукавишниковых, пакгаузы и другие. Особенно её впечатлили закаты.

"Нижний Новгород — это город закатов. Это правда. Я приехала в правильное время: после дождей роскошная погода, и мы смогли все это увидеть", — отметила телеведущая.

Гостья также подчеркнула, что Нижний Новгород не похож ни на один другой российский город. По её словам, в нем чувствуется особая русская самобытность, дух веры, старообрядчества и купеческих традиций.

"Это город, который дышит полной грудью. Я чувствую его живое, мощное дыхание. Это пульс России, и он бьется очень четко, без провалов", — сказала она.

Она поблагодарила организаторов встречи и правительство региона за сохранение исторического наследия и развитие городской инфраструктуры. 

"Я очень благодарна всем, кто делает Нижний современным, сохраняя при этом культурные и исторические традиции. Без прошлого нет будущего", — подчеркнула Андреева.

Звезда Первого канала рассказала, что была тронута тем, насколько хорошо нижегородцы знают историю своего города, независимо от профессии. По ее словам, даже водитель знал не меньше, чем профессор.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поинтересовалась, как Екатерине Андреевой удается так шикарно выглядеть, напомнив, что в одном из интервью она отметила, что человека старит ненависть, зависть. Екатерина Андреева ответила, что душа возраста не имеет, а зависти не испытывает ни к кому. Она поделилась личной историей, объясняющей её отношение к этому чувству.

По словам телеведущей, в 12 лет она помогла пожилой женщине выйти из трамвая, и та сказала ей: "Самое страшное — это зависть. Как черный камень на сердце, не дает дышать. Возьми его и отбрось".

"С тех пор я никогда не завидовала. Это как будто встроилось в мою систему координат. Я искренне считаю, что внешность — это отражение внутреннего состояния. Если человек гневается — это видно. Если боится — тоже. Поэтому важно сохранять душевное равновесие", — рассказала Андреева.

Ранее своими впечатлениями о Нижнем Новгороде поделилась известная телеведущая Тина Канделаки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Мастер-класс Телевидение
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 12:28  [829] Николай Валуев разрекламировал нижегородский парк "Швейцария"
27 мая 2025 13:15  [967] "Нереальная красота": Анна Семенович прогулялась по Нижнему Новгороду
15 мая 2025 15:27  [1590] Глава МИД России Сергей Лавров восхитился Нижним Новгородом
13 мая 2025 09:28  [2426] Сергей Безруков с семьей прогулялся по парку "Швейцария"
10 мая 2025 15:19  [1803] "Дети в восторге": Сергей Безруков показал семье Нижний Новгород
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных