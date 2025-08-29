Екатерина Андреева назвала Нижний Новгород "городом, дышащим полной грудью" Общество

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева побывала с визитом в Нижнем Новгороде, где провела мастер-класс "Инструменты успеха современной женщины" (16+). После мероприятия она пообщалась с журналистами и поделилась своими впечатлениями о городе.

По словам Андреевой, она с командой успела посетить практически все знаковые места: кремль, музеи, выставки, парк "Швейцария", усадьбу Рукавишниковых, пакгаузы и другие. Особенно её впечатлили закаты.

"Нижний Новгород — это город закатов. Это правда. Я приехала в правильное время: после дождей роскошная погода, и мы смогли все это увидеть", — отметила телеведущая.

Гостья также подчеркнула, что Нижний Новгород не похож ни на один другой российский город. По её словам, в нем чувствуется особая русская самобытность, дух веры, старообрядчества и купеческих традиций.

"Это город, который дышит полной грудью. Я чувствую его живое, мощное дыхание. Это пульс России, и он бьется очень четко, без провалов", — сказала она.

Она поблагодарила организаторов встречи и правительство региона за сохранение исторического наследия и развитие городской инфраструктуры.

"Я очень благодарна всем, кто делает Нижний современным, сохраняя при этом культурные и исторические традиции. Без прошлого нет будущего", — подчеркнула Андреева.

Звезда Первого канала рассказала, что была тронута тем, насколько хорошо нижегородцы знают историю своего города, независимо от профессии. По ее словам, даже водитель знал не меньше, чем профессор.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поинтересовалась, как Екатерине Андреевой удается так шикарно выглядеть, напомнив, что в одном из интервью она отметила, что человека старит ненависть, зависть. Екатерина Андреева ответила, что душа возраста не имеет, а зависти не испытывает ни к кому. Она поделилась личной историей, объясняющей её отношение к этому чувству.

По словам телеведущей, в 12 лет она помогла пожилой женщине выйти из трамвая, и та сказала ей: "Самое страшное — это зависть. Как черный камень на сердце, не дает дышать. Возьми его и отбрось".

"С тех пор я никогда не завидовала. Это как будто встроилось в мою систему координат. Я искренне считаю, что внешность — это отражение внутреннего состояния. Если человек гневается — это видно. Если боится — тоже. Поэтому важно сохранять душевное равновесие", — рассказала Андреева.

