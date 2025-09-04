Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
13 сентября 2025 17:17  [132] Давид Мелик-Гусейнов покидает пост генерального директора "Пари НН"
13 сентября 2025 17:01  [141] "Пари НН" одерживает первую победу после паузы в РПЛ
13 сентября 2025 09:40  [254] Нижегородское "Торпедо" побеждает во всех матчах домашней серии
12 сентября 2025 11:01  [396] Нижегородская "Чайка" обыграла "Толпар" и прервала серию поражений
12 сентября 2025 10:14  [426] ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в сезоне
12 сентября 2025 09:28  [391] Капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде выполнен на 52%
12 сентября 2025 09:00  [425] "Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба
12 сентября 2025 07:00  [380] Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ
11 сентября 2025 14:58  [512] КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
11 сентября 2025 09:49  [566] Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена"
Спорт

Давид Мелик-Гусейнов покидает пост генерального директора "Пари НН"

13 сентября 2025 17:17  [132] Спорт
Давид Мелик-Гусейнов покидает пост генерального директора Пари НН

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов объявил о прекращении своей работы в нижегородском клубе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале сразу после окончания матча команды против "Оренбурга".

Как написал Мелик-Гусейнова, пришло время сказать спасибо и двигаться дальше. Он также отметил, что намерен сосредоточиться на других проектах, подробности о которых раскроет позднее.

"Я очень благодарен Нижнему Новгороду за то, что он принял меня и дал возможность быть его частицей. Благодарю Глеба Сергеевича за возможность получить мощный опыт все эти годы. Я отдавал всего себя работе и созиданию. Спасибо каждому, кто был рядом и помогал мне все это время", — подчеркнул он.

В своем сообщении Мелик-Гусейнов также поблагодарил болельщиков клуба, отметив, что за время его работы сформировалась большая и разная, но сплочённая армия фанатов.

"Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду. Сегодня была очень важная победа!! Парни, удачи вам и без травм!" - добавил специалист.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов возглавил ФК "Пари НН" в июле 2023 года. До этого он занимал пост министра здравоохранения Нижегородской области и был заместителем губернатора в период пандемии. Интересно, что в конце августа, когда появились первая информация об уходе гендиректора, Мелик-Гусейнов призвал не плодить слухи.

Теперь подбором кандидатов на должность займется глава Центра управления региональным спортом Максим Гафуров.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" обыграл "Оренбург" со счетом 3:1 в первом матче после паузы чемпионата.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
12 сентября 2025 09:00  [425] "Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба
11 сентября 2025 09:49  [566] Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена"
27 августа 2025 17:50  [1046] Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных