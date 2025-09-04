Давид Мелик-Гусейнов покидает пост генерального директора "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов объявил о прекращении своей работы в нижегородском клубе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале сразу после окончания матча команды против "Оренбурга".

Как написал Мелик-Гусейнова, пришло время сказать спасибо и двигаться дальше. Он также отметил, что намерен сосредоточиться на других проектах, подробности о которых раскроет позднее.

"Я очень благодарен Нижнему Новгороду за то, что он принял меня и дал возможность быть его частицей. Благодарю Глеба Сергеевича за возможность получить мощный опыт все эти годы. Я отдавал всего себя работе и созиданию. Спасибо каждому, кто был рядом и помогал мне все это время", — подчеркнул он.

В своем сообщении Мелик-Гусейнов также поблагодарил болельщиков клуба, отметив, что за время его работы сформировалась большая и разная, но сплочённая армия фанатов.

"Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду. Сегодня была очень важная победа!! Парни, удачи вам и без травм!" - добавил специалист.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов возглавил ФК "Пари НН" в июле 2023 года. До этого он занимал пост министра здравоохранения Нижегородской области и был заместителем губернатора в период пандемии. Интересно, что в конце августа, когда появились первая информация об уходе гендиректора, Мелик-Гусейнов призвал не плодить слухи.

Теперь подбором кандидатов на должность займется глава Центра управления региональным спортом Максим Гафуров.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" обыграл "Оренбург" со счетом 3:1 в первом матче после паузы чемпионата.