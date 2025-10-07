Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области уведомило о переходе к завершающему этапу работы над мастер-планом обновления стадиона "Водник". По предварительной оценке ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области", территория будет переориентирована на детско-юношеский спорт. Задача проекта — превратить значимое для горожан место в современный, безопасный и многофункциональный спортивный центр, отвечающий запросам жителей.

Глава регионального ведомства Дарья Шунаева напомнила, что стадион, построенный в 1930-е годы, долго оставался центром спортивной жизни города, но в последние десятилетия стал иллюстрацией "теории разбитых окон": недостаток благоустройства привлек маргинализированные группы и ухудшил ситуацию с безопасностью. По её словам, реконструкция призвана повлиять на криминогенную обстановку, а при разработке решений приоритетом была защита детей. Министр подчеркнула: "Недопустимо, чтобы в местах, где занимаются дети, была небезопасная атмосфера".

Мастер-план формируется с применением механизма комплексного развития территории и учитывает действующие территориальные зоны — спортивную, жилую и транспортную. Их границы сохраняются. По итогам "перезагрузки" спортивное ядро станет мультифункциональным и будет интегрировано в общую концепцию развития спорта в центральной части города. Реализацию проекта предполагается обеспечить за счёт привлечения внебюджетных источников.

И.о. директора ГБУ "Институт агломераций Нижегородской области" Александра Богатенкова отметила, что в центре Нижнего Новгорода сегодня лишь две крупные спортивные точки притяжения, а спрос на объекты для детей и подростков высок. Реконструируемый стадион "Динамо" рассчитан преимущественно на взрослую аудиторию как полноформатная открытая арена. "Водник" же, согласно разработанному мастер-плану, станет центром детско-юношеского спорта: параметры поля адаптируют под потребности юных спортсменов, а оставшиеся площади отведут под разные виды активности, в том числе круглогодичные. В проект заложена и возможность строительства крытой ледовой арены с учётом дефицита подобных объектов в историческом центре.

В конце недели ГБУ "Институт агломераций Нижегородской области" намерено направить мастер-план в областной минград для последующего согласования. Преобразования затронут около 4,45 га территории: более половины займёт спортивное ядро, включающее открытые площадки и комплекс зданий для занятий различными видами спорта. Площадь озеленения превысит 11,1 тысячи кв. метров. До утверждения все параметры носят ориентировочный характер и могут корректироваться.

Директор департамента спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков акцентировал, что речь идёт не только об устранении износа, но и о приведении объекта к актуальным требованиям безопасности. Он напомнил, что "Водник" был создан в начале XX века по иным стандартам и ни разу капитально не обновлялся. По его оценке, проект комплексного развития территории — это реальный инструмент для возвращения стадиону новой жизни при сохранении его символичного значения для жителей.

После завершения разработки документ рассмотрит архитектурный совет при региональном минграде с участием представителей органов власти и экспертного сообщества. Затем мастер-план направят в органы исполнительной власти и местного самоуправления, а окончательное решение примут на региональном штабе по градостроительному развитию.

Напомним, в конце лета 2025 года стадион "Водник" признали аварийным. Территорию закрыли. В середине сентября был сформирован состав общественного совета "Водника", который возглавила Наталья Садова.

Сообщалось также, что нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона "Водник".