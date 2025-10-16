Нижегородцам рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей в городе Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры. В компании "Экологические проекты" рассказали о текущем ходе работ. Об этом сообщили в ЦРТС.

На улице Ильинской специалисты заняты переносом газопровода. Аналогичные работы ведутся и на участках улиц Ошарской и Кузнечихинской — от улицы Невзоровых до разворотного кольца в Лапшихе. Здесь также идет монтаж контактной сети.

На территории Черного пруда проводится переустройство газовых коммуникаций, установка контактной сети и обустройство ливневой канализации.

Кроме того, на участке между парком имени 1 Мая и улицей Аксакова продолжается выправка трамвайного пути, сборка рельсошпальной решетки, балластировка щебнем и сварка рельсов.

На перегонах "Соцгород-1" и "Соцгород-2" ведутся демонтажные работы — разбирается старая рельсошпальная решетка и разрабатываются котлованы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уже обновили более 90 из запланированных 150 километров трамвайных путей. Также стало известно, какие участки будут отремонтированы в следующем году.