Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 20:00Нижегородцам рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей в городе
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
16 октября 2025 18:38Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде
16 октября 2025 18:30Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября
16 октября 2025 18:1228 человек получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
16 октября 2025 17:35Максим Попов: "Программа "Герои. Нижегородская область" способствует тому, чтобы наш регион оставался в авангарде"
16 октября 2025 17:28Вспышка кишечной инфекции в "Созвездии" обернулась уголовным делом
16 октября 2025 17:19Трудовая инспекция выявила нарушения на нижегородской "Молочной кухне"
16 октября 2025 16:54Вспышка кишечной инфекции в школе Арзамаса заинтересовала прокуратуру
Общество

Нижегородцам рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей в городе

16 октября 2025 20:00 Общество
Нижегородцам рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей в городе

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры. В компании "Экологические проекты" рассказали о текущем ходе работ. Об этом сообщили в ЦРТС.

На улице Ильинской специалисты заняты переносом газопровода. Аналогичные работы ведутся и на участках улиц Ошарской и Кузнечихинской — от улицы Невзоровых до разворотного кольца в Лапшихе. Здесь также идет монтаж контактной сети.

На территории Черного пруда проводится переустройство газовых коммуникаций, установка контактной сети и обустройство ливневой канализации.

Кроме того, на участке между парком имени 1 Мая и улицей Аксакова продолжается выправка трамвайного пути, сборка рельсошпальной решетки, балластировка щебнем и сварка рельсов.

На перегонах "Соцгород-1" и "Соцгород-2" ведутся демонтажные работы — разбирается старая рельсошпальная решетка и разрабатываются котлованы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уже обновили более 90 из запланированных 150 километров трамвайных путей. Также стало известно, какие участки будут отремонтированы в следующем году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 14:50Трамвай №8 может вернуться на маршрут до Гнилиц на следующей неделе
02 октября 2025 18:26Около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде
23 сентября 2025 07:00Еще одну трамвайную линию построят в Сормове
22 сентября 2025 18:09Трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных