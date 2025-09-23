Станислав Соболькин: "Такие программы, как "Герои. Нижегородская область", нужны в каждом регионе России" Общество

«Я был одним из тех, кто в первых рядах ушел на СВО добровольцем. К сожалению, в 2024 году, после ранения, комиссия признала меня негодным к службе и отправила в запас. Но желание помогать своей стране не ушло – по этой причине я сначала подал заявку на программу «Время героев», а потом решил участвовать в программе «Герои. Нижегородская область», – рассказывает участник программы, ветеран СВО Станислав Соболькин.

В зоне проведения специальной военной операции Станислав был заместителем командира взвода – управлял небольшим штурмовым подразделением. Как руководителю ему регулярно приходилось применять управленческие компетенции.

«Практически ежедневно я должен был быть для подчиненных наставником – не только командовать, но и помогать им осваивать технику и оружие. Коллектив абсолютно разношерстный по возрасту, образованию, но, тем не менее, бойцов нужно было объединить в настоящую команду. Для этого управленческие компетенции просто необходимы, и их нужно развивать постоянно. Считаю, что такие программы, как «Герои. Нижегородская область», нужны в каждом регионе России, чтобы все люди, которые готовы служить Родине после возвращения с фронта, получили такую возможность», – говорит Станислав Соболькин.

Наиболее интересным направлением работы, в котором он себя хотел бы попробовать после завершения обучения, для него является законотворческая деятельность.

Программа обучения, по словам Станислава, дает возможность погрузиться в разные аспекты деятельности исполнительных органов.

«Для меня это новая среда, новый вид деятельности, который мы познаем изнутри. Исполнительная власть, законодательная власть – это очень интересно. Спикеры замечательные: это доктора наук, министры, заместители министров – у каждого из них есть чему поучиться», – считает Станислав Соболькин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.