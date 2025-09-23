Станислав Соболькин: "Такие программы, как "Герои. Нижегородская область", нужны в каждом регионе России"

Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
03 апреля 2025 13:41"Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 12:40В Нижнем Новгороде собачьи будки поставили у песочницы — зоозащитники против
01 ноября 2025 12:26Прогулки по стене Нижегородского кремля будут доступны до 20:00 с 1 ноября
01 ноября 2025 12:12Выяснилось, как нижегородская ГАИ работает в начале ноября
01 ноября 2025 11:53Сдвоенные "Ласточки" запустят между Москвой и Нижним Новгородом 4-5 ноября
01 ноября 2025 11:35Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
01 ноября 2025 11:31Станислав Соболькин: "Такие программы, как "Герои. Нижегородская область", нужны в каждом регионе России"
01 ноября 2025 11:05Анонимный чат поддержки для подростков заработал в Нижегородской области
01 ноября 2025 10:50Вылов рыбы в Нижегородской области увеличился на 51 тонну
01 ноября 2025 10:33Нижегородские общественные наблюдатели примут участие во Всероссийском конгрессе
01 ноября 2025 10:25За сдачу старых шин в Нижнем Новгороде будут дарить сладости
Общество

Станислав Соболькин: "Такие программы, как "Герои. Нижегородская область", нужны в каждом регионе России"

01 ноября 2025 11:31 Общество
Станислав Соболькин: Такие программы, как Герои. Нижегородская область, нужны в каждом регионе России

«Я был одним из тех, кто в первых рядах ушел на СВО добровольцем. К сожалению, в 2024 году, после ранения, комиссия признала меня негодным к службе и отправила в запас. Но желание помогать своей стране не ушло – по этой причине я сначала подал заявку на программу «Время героев», а потом решил участвовать в программе «Герои. Нижегородская область», – рассказывает участник программы, ветеран СВО Станислав Соболькин.

В зоне проведения специальной военной операции Станислав был заместителем командира взвода – управлял небольшим штурмовым подразделением. Как руководителю ему регулярно приходилось применять управленческие компетенции.

«Практически ежедневно я должен был быть для подчиненных наставником – не только командовать, но и помогать им осваивать технику и оружие. Коллектив абсолютно разношерстный по возрасту, образованию, но, тем не менее, бойцов нужно было объединить в настоящую команду. Для этого управленческие компетенции просто необходимы, и их нужно развивать постоянно. Считаю, что такие программы, как «Герои. Нижегородская область», нужны в каждом регионе России, чтобы все люди, которые готовы служить Родине после возвращения с фронта, получили такую возможность», – говорит Станислав Соболькин.

Наиболее интересным направлением работы, в котором он себя хотел бы попробовать после завершения обучения, для него является законотворческая деятельность.

Программа обучения, по словам Станислава, дает возможность погрузиться в разные аспекты деятельности исполнительных органов.

«Для меня это новая среда, новый вид деятельности, который мы познаем изнутри. Исполнительная власть, законодательная власть – это очень интересно. Спикеры замечательные: это доктора наук, министры, заместители министров – у каждого из них есть чему поучиться», – считает Станислав Соболькин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" чиновники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных