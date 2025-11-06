Три троллейбусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

С 8 ноября в Нижнем Новгороде вводятся временные изменения в движении троллейбусов №№ 3, 5 и 10. Об этом сообщает ЦРТС.

По его данным, в связи с проведением АО "Теплоэнерго" аварийно-восстановительных работ в районе дома № 6 на улице Пролетарской вводятся ограничения движения на пересечении этой улицы с Мещерским бульваром. Из-за этого корректируются маршруты троллейбусов.

Троллейбус № 10 будет следовать только до остановки "Улица Должанская". Маршрут № 3 временно будут ездить до остановки "Завод 70-летия Победы". А троллейбусы № 5 направят по Сормовскому и Московскому шоссе до остановки "Тоннель Московского вокзала".

Как отмечает ЦРТС, после завершения аварийных работ движение всех маршрутов будет восстановлено в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут из Березовой Поймы запустят с 14 ноября. Также значительные изменения в сети общественного транспорта ждут нижегородцев в начале 2026 года.