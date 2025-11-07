Давида Мелик-Гусейнова не допустили до выборов президента МФС "Приволжье"

Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
07 ноября 2025 17:19 Спорт
Фото: Александр Воложанин

Бывшего гендиректора ФК "Пари Нижний Новгород" Давида Мелик-Гусейнова не зарегистрировали на пост президента Межрегионального футбольного союза "Приволжье". Его кандидатуру предложили 2 ноября, что нарушает установленные сроки. По уставу, документы нужно подать не позднее чем за 25 дней до конференции, сообщили в соцсетях МФС "Приволжье".

Отчётно-выборная конференция, где и будет решаться вопрос руководства, пройдёт 26 ноября в Нижегородской области. Приём заявок от кандидатов завершился 1 ноября.

На пост президента союза в этот раз претендует только один человек — действующий руководитель организации Владимир Афанасьев. Его выдвинула Федерация футбола Нижегородской области, а исполком поддержал кандидатуру единогласно.

Как говорится в официальном письме за подписью Владимира Афанасьева, предложение о выдвижении Мелик-Гусейнова поступило от футбольных организаций Чувашии, Мордовии и Оренбургской области.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов возглавил футбольный клуб "Пари НН" летом 2023 года. Ранее он работал в правительстве Нижегородской области — министром здравоохранения и заместителем губернатора.

Летом 2025 года, когда появились слухи о его уходе из клуба, он их опроверг. Однако уже в сентябре официально покинул пост. О своей новой работе Мелик-Гусейнов пока не сообщал.

Ранее мы показывали, чем занимается экс-гендиректор после увольнения из клуба.

