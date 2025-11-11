Глеб Никитин укрепил позиции в медиарейтинге губернаторов в октябре Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 7-е место в медиарейтинге глав регионов России по итогам октября. Исследование подготовили аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с телеграм-агентством "ТелеСтрим" в рамках проекта «Индекс Telegram.

Аналитики оценивали как количественные, так и качественные показатели упоминаемости губернаторов в русскоязычных Telegram-каналах. Также учитывались персональные аккаунты глав регионов в мессенджере.

Глеб Никитин собрал 22 802 упоминания, что позволило ему подняться на две позиции по сравнению с сентябрем и занять 7-е место в общероссийском списке.

По мнению исследователей, рост медиаактивности губернатора обеспечило, прежде всего, внимание президента Владимира Путина к региональной программе "Основа", направленной на поддержку семьи и улучшение демографической ситуации. На заседании Совета при Президенте РФ по демографической политике глава государства отметил Нижегородскую область как пример эффективной региональной работы в этой сфере.

Авторы исследования подчеркнули, что программа "Основа" и выступление Никитина на Совете стали одними из ключевых информационных поводов октября. По словам политконсультанта и члена РАПК Романа Пермякова, публичная поддержка губернатора со стороны президента — редкий и знаковый случай, свидетельствующий о высоком уровне доверия. Он добавил, что нижегородская инициатива может стать основой для выстраивания демографической политики на федеральном уровне.

Среди других заметных инфоповодов октября — отправка 120-тонного гуманитарного груза в зону СВО, включающего дроны "Князь Пожарский" нижегородского производства. Доставку обеспечил координационный центр на базе Дома народного единства.

Также в центре внимания Telegram-каналов оказалось заявление Никитина о готовности региона принять россиян из Латвии, оказавшихся под угрозой депортации. Он отметил, что переселенцы смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными программой "Основа", включая выплату в размере миллиона рублей за рождение ребенка.

Еще одним значимым событием, зафиксированным в медиаполе, стал VI Международный внешнеэкономический форум, прошедший в Нижнем Новгороде в октябре.

Персональный телеграм-канал Глеба Никитина по итогам октября увеличил аудиторию на 586 подписчиков и занял 30-е место по числу подписчиков среди аккаунтов региональных руководителей.