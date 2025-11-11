Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Депутаты городской думы посетят станцию аэрации в Нижнем Новгороде 18 ноября

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода планируют выездное заседание на станцию аэрации 18 ноября. Об этом стало известно в ходе совместной комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой политике и городскому хозяйству, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

В рамках заседания директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин представил очередную корректировку городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. По его словам, на основании гарантийных писем правительства Нижегородской области предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета за счёт межбюджетных трансфертов.

В частности, по линии департамента жилья предусмотрено дополнительное финансирование на обновление объектов коммунальной инфраструктуры — реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, строительство котельных. В 2025 году на эти цели направят 1,1 млрд рублей, в 2026 году — 80,3 млн рублей, в 2027 году — 978 млн рублей. Доля городского софинансирования составит всего 0,1%.

Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман подчеркнул, что значительная часть средств — 1,1 млрд рублей — пойдёт на ресурсоснабжающие организации, в первую очередь на "Водоканал". Он отметил, что в последнее время в городе активно обсуждается проблема неприятного запаха, и жители обеспокоены ситуацией. 

"Ранее мы договаривались, что в ноябре заслушаем доклад о положении дел на станции аэрации, мерах по устранению запахов, а также о перспективах и сроках решения проблемы", — отметил Фельдман.

В ответ председатель городской думы Евгений Чинцов назвал дату выезда.

"18 числа встретимся на станции аэрации, там подробно все обсудим", - сказал он. 

Отметим, что нижегородцы регулярно жалуются на зловоние, которое периодически накрывает некоторые районы города.

Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции нижегородской станции аэрации выполнен более чем на 98%. Завершено укрытие открытых каналов, по которым поступают неочищенные сточные воды. Сейчас на станции идут пусконаладочные работы на объектах первой очереди реконструкции. 

Начало второго этапа реконструкции запланировано на 2026 год. Полное завершение всех работ ожидается к 2029–2030 годам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Вонь Гордума Нижегородская станция аэрации
