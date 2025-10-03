Евгений Семенов: "Идея русской Свободы понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма" Общество

О символичности идеи памятника русской Свободе рассуждает Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент.

По словам эксперта, объявленный конкурс (18+) однозначно интересен, важен и актуален.

"Концепция памятника, предложенная инициаторами конкурса, корректно, но настойчиво определяет рамки полета творческой фантазии. В сообщении о конкурсе подчеркивается, что "прообразом памятника, общенациональным символом может стать Козьма Минин", а сама идея Свободы артикулируется как ценностная категория, возникающая в условиях "непринятия внешнего диктата". Владимир Мединский, раскрывая свое видение идеи памятника, говорит: "Как нам кажется, понятие русской Свободы – это понятие людей, которые не хотят менять свое Отечество, чтобы быть свободными". Таким образом, идея русской Свободы в настоящем случае понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма", - отмечает Семенов.

Он задается вопросом: органично ли это содержание тому пониманию категории Свободы, которое возникает в философии и русской философии в частности?

"Да, вне всякого сомнения – органично. Вместе с тем ограничивать идею русской Свободы только рамками политического контекста было бы несправедливо с точки зрения духовно-нравственного наследия русской цивилизации и культуры", - полагает эксперт.

Семенов уверен, что, размышляя о концепции памятника-символа идеи русской Свободы, стоит вспомнить Николая Бердяева, который понимал Свободу как "свободу духа человека, его сознания и самосознания".

"Возможно, стоит обратиться к наследию Евгения Трубецкого, для которого "свобода человека — это способность сделать выбор между Богом и его отсутствием, жизнью или смертью". Не стоит забывать о пророчестве Федора Достоевского, который раскрывая амбивалентность природы Свободы, предупреждает, что стремление к ней содержит опасность её же уничтожения. Глубина, сложность, многогранность и объемность идеи русской Свободы, возникающей в представлении великих русских мыслителей и художников – поражает", - резюмирует эксперт.