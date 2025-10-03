Евгений Семенов: "Идея русской Свободы понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма"

Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 апреля 2025 13:41"Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 18:03В Краснобаковском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
20 ноября 2025 17:40Нижегородские школьники рассказали о поездке в Санкт-Петербург
20 ноября 2025 17:34Андрей Воробьёв рассказал о модернизации колледжей Подмосковья
20 ноября 2025 17:28Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин по ОРВИ
20 ноября 2025 17:26Евгений Семенов: "Идея русской Свободы понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма"
20 ноября 2025 17:24Эксперты предложили свое видение памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 17:00Ветер повалил ограждение на стройке новой канатки в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 16:17В Госдуме предложили ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
20 ноября 2025 15:10Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ
Общество

Евгений Семенов: "Идея русской Свободы понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма"

20 ноября 2025 17:26 Общество
Евгений Семенов: Идея русской Свободы понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма

О символичности идеи памятника русской Свободе рассуждает Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент.

По словам эксперта, объявленный конкурс (18+) однозначно интересен, важен и актуален.

"Концепция памятника, предложенная инициаторами конкурса, корректно, но настойчиво определяет рамки полета творческой фантазии. В сообщении о конкурсе подчеркивается, что "прообразом памятника, общенациональным символом может стать Козьма Минин", а сама идея Свободы артикулируется как ценностная категория, возникающая в условиях "непринятия внешнего диктата". Владимир Мединский, раскрывая свое видение идеи памятника, говорит: "Как нам кажется, понятие русской Свободы – это понятие людей, которые не хотят менять свое Отечество, чтобы быть свободными". Таким образом, идея русской Свободы в настоящем случае понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма", - отмечает Семенов. 

Он задается вопросом: органично ли это содержание тому пониманию категории Свободы, которое возникает в философии и русской философии в частности?

"Да, вне всякого сомнения – органично. Вместе с тем ограничивать идею русской Свободы только рамками политического контекста было бы несправедливо с точки зрения духовно-нравственного наследия русской цивилизации и культуры", - полагает эксперт.

Семенов уверен, что, размышляя о концепции памятника-символа идеи русской Свободы, стоит вспомнить Николая Бердяева, который понимал Свободу как "свободу духа человека, его сознания и самосознания".

"Возможно, стоит обратиться к наследию Евгения Трубецкого, для которого "свобода человека — это способность сделать выбор между Богом и его отсутствием, жизнью или смертью". Не стоит забывать о пророчестве Федора Достоевского, который раскрывая амбивалентность природы Свободы, предупреждает, что стремление к ней содержит опасность её же уничтожения. Глубина, сложность, многогранность и объемность идеи русской Свободы, возникающей в представлении великих русских мыслителей и художников – поражает", - резюмирует эксперт.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Семенов Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных