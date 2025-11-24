Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Нижегородский аэропорт снова приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА

24 ноября 2025 06:31 Общество
Нижегородский аэропорт снова приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА

Нижегородский аэропорт имени Чкалова приостанавливал работу в ночь на 24 ноября. 

По данным Росавиации, план "Ковер" действовал примерно с 03:30 до 05:45. В этот период воздушная гавань в целях безопасности не отправляла и не принимала рейсы. 

Напомним, что накануне аэропорт также временно не работал. Причина та же — угроза атаки БПЛА. Только вот ограничения действовали гораздо дольше. Было задержано не менее пяти рейсов. 

Ранее выяснилось, что делать, если авиарейс перенаправили на другой аэропорт. Своим опытом с НИА поделилась жительница Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

