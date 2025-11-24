Нижегородский аэропорт снова приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова приостанавливал работу в ночь на 24 ноября.

По данным Росавиации, план "Ковер" действовал примерно с 03:30 до 05:45. В этот период воздушная гавань в целях безопасности не отправляла и не принимала рейсы.

Напомним, что накануне аэропорт также временно не работал. Причина та же — угроза атаки БПЛА. Только вот ограничения действовали гораздо дольше. Было задержано не менее пяти рейсов.

