Нижегородский аэропорт снова приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА

Нижегородский аэропорт имени Чкалова приостанавливал работу в ночь на 24 ноября.
По данным Росавиации, план "Ковер" действовал примерно с 03:30 до 05:45. В этот период воздушная гавань в целях безопасности не отправляла и не принимала рейсы.
Напомним, что накануне аэропорт также временно не работал. Причина та же — угроза атаки БПЛА. Только вот ограничения действовали гораздо дольше. Было задержано не менее пяти рейсов.
Ранее выяснилось, что делать, если авиарейс перенаправили на другой аэропорт. Своим опытом с НИА поделилась жительница Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+