"Освобождение от налога объектов ВСМ поспособствует инвестиционной привлекательности региона", - Дмитрий Колыванов Экономика

Дмитрий Колыванов Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Освобождение от налога объектов высокоскоростной магистрали поспособствует росту инвестиционной привлекательности региона", - отметил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов, комментируя соответствующий законопроект, 18 января 2018 года.

Напомним, 15 января проект был одобрен комитетом по транспорту. Распространить действие закона предлагается на период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2024 года. Под инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта предлагается определить технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение поездов со скоростью более 200 км в час. Льгота будет предоставляться в отношении объектов, созданных после 1 января 2018 года.

Сегодня, 18 января, законопроект одобрил и профильный комитет по бюджету и налогам.

"Это поспособствует инвестиционной привлекательности региона, а также строительству новых объектов инфраструктуры, которое даст дополнительные рабочие места нашему региону", - подчеркнул Колыванов.