"Новости НИА помогают составлять информационную картину дня раньше, чем придет мониторинг", - Дмитрий Барыкин Общество

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива

"Новости НИА помогают составлять информационную картину дня раньше, чем придет мониторинг", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель городской Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин.

15 марта 2018 года НИА "Нижний Новгород" исполняется 12 лет. В этот день в 2006 году была опубликована первая новость на сайте данного информационного агентства, ставшего фактическим правопреемником НТА – старейшей ленты новостей в Нижегородской области.

Гендиректор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин отметил, что новости, комментарии, интервью и даже версии от источников НИА "Нижний Новгород" помогают составлять информационную картину дня раньше, чем придет мониторинг.

"Вряд ли вспомню, когда я впервые увидел новостную ленту НИА, но вот уже несколько лет это информационное агентство присутствует в закладках моих гаджетов. НИА исполняется 12 лет - ровно в десять раз младше "Завода Красный Якорь", который в этом году отметит свое 120-летие. Но для завода новостей, которым и является НИА, это солидный срок. Кроме этого, НИА "Нижний Новгород" понемногу становится той самой гоголевской шинелью, из которой вышло немалое количество нижегородских журналистов, пиарщиков и фотокорреспондентов. Желаю вам сохранять объективный взгляд на происходящее", - добавил Барыкин.