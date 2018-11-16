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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

28 ноября 2018 20:13  [34] Общество

Игорь Зотов назначен руководителем аппарата правительства Нижегородской области

До этого Игорь Зотов возглавлял представительство правительства Нижегородской области в Москве.

Алексей Левкович вновь избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области

Ранее - 1 ноября - те же депутаты отстранили Левковича в соответствии с представлением городского прокурора "об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции". Прокурор свое представление отозвал, поэтому депутаты были вынуждены восстановить Левковича. Позднее, на заседании 9 ноября, депутаты восстановили Алексея Левковича в должности и.о. главы МСУ Балахнинского района. А сейчас он вновь избран главой МСУ.

Суд запретил Сокольскому молочному заводу в Нижегородской области выпускать продукцию из-за антисанитарии

Завод систематически и неоднократно нарушал санитарные правила и технические регламенты. После того, как Роспотребнадзор выявлял эти нарушения, руководство молокозавода не устраняло их, что создавало опасность для здоровья людей.

Цена на дизельное топливо в Нижегородской области за год выросла на 17%

За год, по сравнению с ноябрем 2017 года, дизельное топливо подорожало на 17,2%. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 9,8% и 9,1% соответственно.

Группа ГАЗ вложит около 10 млрд рублей в нижегородские предприятия для создания нового производства

Сейчас рассматривается возможность создания нового производства на мощностях Группы ГАЗ. Проект носит название "Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производственных предприятий Группы ГАЗ" (модели легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжёлых грузовиков) и потребует 20 млрд рублей инвестиций. Половину из них предполагается потратить на территории Нижегородской области.

Карантин по бешенству объявлен в г.о. Выкса Нижегородской области после выявления заболевания у щенка

В одном из поселков Выксы выявлен щенок с бешенством головного мозга. Этот случай бешенства является первым на территории округа.

Одиннадцать московских трамвайных вагонов доставили в Нижний Новгород

Речь идет о трамвайных вагонах ЛМ-2008 2009-2010 годов выпуска. После проведения текущего ремонта трамвайные вагоны отправятся на маршруты №№1,3,6,7 и 21. Первые вагоны трамваев из Москвы начали поставлять в Нижний Новгород в начале ноября.

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