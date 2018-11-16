"Даже при непростой экономической ситуации каждый год нужно устойчиво прибавлять по различным отраслям", - Виктор Лунин Политика

Виктор Лунин Фото: НИА Нижний Новгород

"Даже в условиях непростой экономической ситуации каждый год нужно устойчиво прибавлять по различным отраслям", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин, комментируя принятие в первом чтении проекта закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

"Проект главного финансового документа учитывает реальную ситуацию в стране и в Нижегородской области. Каждый раз, работая над бюджетом, мы стараемся оценить возможности и оптимально распределить средства в соответствии с нашими потребностями и задачами", - сказал депутат.

По его словам, проект бюджета "достаточно амбициозен по планам роста региональной экономики". Он отметил, что документ предполагает рост экономики на 2,5% в год, что больше чем в целом по России.

"Даже в условиях непростой экономической ситуации каждый год нужно устойчиво прибавлять по различным отраслям. Скорее всего, в декабре перед вторым чтением мы будем возвращаться к рассмотрению проекта бюджета-2019 в первом чтении, так как необходимо будет распределить дополнительные федеральные средства. Мы надеемся, что доходная часть областного бюджета еще пополнится", - добавил Виктор Лунин.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 29 ноября приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Бюджет 2019 и 2020 годов сформирован бездефицитным, а на 2021 год запланирован профицит в размере 1,5 млрд рублей.