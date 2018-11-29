Нижний сегодня: главные события дня Общество

ХК "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году

Международные выставочные матчи между командами состоятся на территории Англии - 27 апреля поединок пройдет в английском городе Ноттингем, а 28 апреля - в Шеффилде.

Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании

По данным областной призывной комиссии, осенний призыв идет по плану.

Антон Макарский снимет передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России"

Актер с женой-актрисой приедут в область 3 декабря. Они посетят со съемочной группой Нижний Новгород, Дивеево, Саров и Макарьевский монастырь.

Мэрия Нижнего Новгорода намерена оспорить предписание ФАС РФ об аннулировании итогов конкурса по питанию в школах

Таким образом, мэрия будет отстаивать право выбора единственного поставщика питания на основании постановления, подписанного главой.

Остановку транспорта на ул.Стрелка запретят в Нижнем Новгороде с 20 декабря

Ограничения вводятся для увеличения пропускной способности.

Антисанитария выявлена в столовых нижегородских школ и детсадов

За нарушение санитарного законодательства при организации питания в образовательных организациях оштрафовано 350 должностных и юридических лиц на сумму 1,8 млн рублей.

Глеб Никитин передал ключи от 50 новых автобусов ЛиАЗ Нижнему Новгороду

Эта первая партия из 100 автобусов на газомоторном топливе, которые получит город по лизинговому контракту. По условиям договоров, первые 50 автобусов отправят в НПАТ №2, вторые 50 - в НПАТ №1.

Синоптики прогнозируют морозные и ясные выходные в Нижегородской области

В первый день зимы похолодает до -11...-6°, но в воскресенье с небольшим снегом температура воздуха поднимется до -6...-1°. На дорогах гололедица.