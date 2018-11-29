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30 ноября 2018 20:23  [33] Нижний сегодня: главные события дня
30 ноября 2018 18:54  [413] Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании
30 ноября 2018 17:51  [581] Мэрия Нижнего Новгорода намерена оспорить предписание ФАС РФ об аннулировании итогов конкурса по питанию в школах
30 ноября 2018 17:22  [92] 150 заявок поступило в информсистему "Антиснег" от нижегородцев
30 ноября 2018 17:10  [126] "Нижегородская область в ближайшие шесть лет получит на благоустройство больше 10 млрд рублей", - Глеб Никитин
30 ноября 2018 16:10  [725] Памятник советскому поэту Александру Люкину установлен на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде
30 ноября 2018 16:00  [114] Спикер ЗС НО Евгений Лебедев возглавит экзаменационную комиссию в НИУ РАНХиГС
30 ноября 2018 15:55  [860] Четыре проекта стали победителями конкурса молодежных социальных проектов в Дзержинске Нижегородской области
30 ноября 2018 15:41  [98] Председатели комиссий Молодежного парламента при ЗС НО подвели итоги работы
30 ноября 2018 15:21  [124] Глеб Никитин возложил цветы к мемориалу и могиле Тани Савичевой в Шатках Нижегородской области
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

30 ноября 2018 20:23  [33] Общество

ХК "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году

Международные выставочные матчи между командами состоятся на территории Англии - 27 апреля поединок пройдет в английском городе Ноттингем, а 28 апреля - в Шеффилде.

Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании

По данным областной призывной комиссии, осенний призыв идет по плану.

Антон Макарский снимет передачу о Нижегородской области в рамках телепроекта "Святыни России"

Актер с женой-актрисой приедут в область 3 декабря. Они посетят со съемочной группой Нижний Новгород, Дивеево, Саров и Макарьевский монастырь.

Мэрия Нижнего Новгорода намерена оспорить предписание ФАС РФ об аннулировании итогов конкурса по питанию в школах

Таким образом, мэрия будет отстаивать право выбора единственного поставщика питания на основании постановления, подписанного главой.

Остановку транспорта на ул.Стрелка запретят в Нижнем Новгороде с 20 декабря

Ограничения вводятся для увеличения пропускной способности.

Антисанитария выявлена в столовых нижегородских школ и детсадов

За нарушение санитарного законодательства при организации питания в образовательных организациях оштрафовано 350 должностных и юридических лиц на сумму 1,8 млн рублей.

Глеб Никитин передал ключи от 50 новых автобусов ЛиАЗ Нижнему Новгороду

Эта первая партия из 100 автобусов на газомоторном топливе, которые получит город по лизинговому контракту. По условиям договоров, первые 50 автобусов отправят в НПАТ №2, вторые 50 - в НПАТ №1.

Синоптики прогнозируют морозные и ясные выходные в Нижегородской области

В первый день зимы похолодает до -11...-6°, но в воскресенье с небольшим снегом температура воздуха поднимется до -6...-1°. На дорогах гололедица.

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