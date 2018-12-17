Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2018 21:06  [114] Нижний сегодня: главные события дня
19 декабря 2018 19:25  [182] "Макдоналдс" откроется в нижегородском ТРК "Небо" 25 декабря
19 декабря 2018 18:44  [243] "Проект "Вечные ценности" надо развивать", - Сергей Попов
19 декабря 2018 17:30  [94] Сроки и правила лова рыбы изменились в Нижегородской области
19 декабря 2018 17:30  [275] Национальный роуминг отменят в России с 1 июня 2019 года
19 декабря 2018 17:05  [274] Госдума РФ приняла закон о защите животных, предполагающий запрет "контактных зоопарков" и содержание дома диких животных
19 декабря 2018 16:44  [346] Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области из-за новогодних и рождественских праздников
19 декабря 2018 16:30  [155] Более 10 тысяч куб. метров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за ночь с 18 на 19 декабря
19 декабря 2018 16:21  [197] Более 20 нижегородцев получили государственные и региональные награды
19 декабря 2018 16:09  [195] Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7% с 1 января 2019 года
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

19 декабря 2018 21:06  [114] Общество

Алексей Гойхман написал заявление о сложении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода

Планируется, что 533362 заявление Алексея Гойхмана будет рассмотрено на внеочередном заседании городской Думы 26 декабря 2018 года.

Еще два поставщика пополнили список подозреваемых в картельном сговоре с нижегородским ЕЦМЗ

ЕЦМЗ закупил у двух компаний продукцию без проведения процедуры торгов. С учетом ранее возбужденных аналогичных дел в отношении организатора питания муниципальных предприятий и поставщиков продукции, в деле остается девять фигурантов с учетом двух новых. Специалисты антимонопольного ведомства не исключают, что число участников дела может увеличится.

Законодательное собрание рассмотрит вопрос о продлении полномочий Павла Солодкого в должности бизнес-омбудсмена 20 декабря

Кандидатуру Павла Солодкого на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Павел Солодкий занимает пост уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области с декабря 2013 года.

"Макдоналдс" откроется в нижегородском ТРК "Небо" 25 декабря

В настоящее время в городе работает 11 ресторанов этой сети. "Макдоналдс" в ТРК "Небо" станет 12-ым по счету.

Национальный роуминг отменят в России с 1 июня 2019 года

С этого времени абонент по фиксированной на своей территории цене станет оплачивать телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.

Еще 50 автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Нижний Новгород

Речь идет о контракте на закупку 100 автобусов на сумму 1,5 млрд рублей. По условиям договоров, первые 50 низкопольных автобусов на газомоторном топливе (компримированный природный газ - метан) большого класса отправят в НПАТ №2 (ул. Удмуртская, 40), вторые 50 – в НПАТ №1 (ул. Кима, 335).

Тринадцать человек пострадали из-за столкновения автобуса с деревом в Выксе Нижегородской области 18 декабря

В результате ДТП погибших нет. Всех пострадавших либо осмотрели на месте, либо госпитализировал с травмами различной степени тяжести.

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