Нижний сегодня: главные события дня

Алексей Гойхман написал заявление о сложении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода
Планируется, что 533362 заявление Алексея Гойхмана будет рассмотрено на внеочередном заседании городской Думы 26 декабря 2018 года.
Еще два поставщика пополнили список подозреваемых в картельном сговоре с нижегородским ЕЦМЗ
ЕЦМЗ закупил у двух компаний продукцию без проведения процедуры торгов. С учетом ранее возбужденных аналогичных дел в отношении организатора питания муниципальных предприятий и поставщиков продукции, в деле остается девять фигурантов с учетом двух новых. Специалисты антимонопольного ведомства не исключают, что число участников дела может увеличится.
Законодательное собрание рассмотрит вопрос о продлении полномочий Павла Солодкого в должности бизнес-омбудсмена 20 декабря
Кандидатуру Павла Солодкого на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Павел Солодкий занимает пост уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области с декабря 2013 года.
"Макдоналдс" откроется в нижегородском ТРК "Небо" 25 декабря
В настоящее время в городе работает 11 ресторанов этой сети. "Макдоналдс" в ТРК "Небо" станет 12-ым по счету.
Национальный роуминг отменят в России с 1 июня 2019 года
С этого времени абонент по фиксированной на своей территории цене станет оплачивать телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.
Еще 50 автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Нижний Новгород
Речь идет о контракте на закупку 100 автобусов на сумму 1,5 млрд рублей. По условиям договоров, первые 50 низкопольных автобусов на газомоторном топливе (компримированный природный газ - метан) большого класса отправят в НПАТ №2 (ул. Удмуртская, 40), вторые 50 – в НПАТ №1 (ул. Кима, 335).
Тринадцать человек пострадали из-за столкновения автобуса с деревом в Выксе Нижегородской области 18 декабря
В результате ДТП погибших нет. Всех пострадавших либо осмотрели на месте, либо госпитализировал с травмами различной степени тяжести.
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