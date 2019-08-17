Нижний сегодня: главные события дня Общество

Поиск пятилетней Зарины Авгоновой продолжается: волонтеры просят прислать записи с видеорегистраторов

Пятилетняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района Нижегородской области, уйдя из дома предположительно в лес. В настоящее время девочку ищут волонтеры, полиция, следователи, бойцы Росгвардии.

Условия проезда по льготной транспортной карте в Нижегородской области меняется с 1 сентября

Теперь лимит по льготной транспортной карте с ограниченным количеством поездок увеличится с 39 до 40, по электронному комбинированному социальному проездному билету (КСПБ) он поднимется с 19 до 20. При этом КСПБ станет доступен для жителей всего региона, а не только Нижнего Новгорода. Оплаченные поездки будут действовать 3 месяца.

Нижегородским многодетным семьям предложили передавать землю без госрегистрации договора аренды

Такое право предусматривает изменение в региональный закон "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям". Принятие законопроекта позволит предоставлять земельные участки многодетным семьям в собственность независимо от наличия государственной регистрации договора аренды, при условии отсутствия задолженности по арендной плате на момент принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность.

Депутаты ЗС НО намерены обратиться в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона, регулирующего работу такси

Причиной обращения стали конфликтные ситуации с участием местных таксистов и представителей таксомоторных компаний из других регионов. В Нижний Новгород начали массово приезжать люди из Чувашии и Мордовии, чтобы подработать в такси. Нижегородские таксисты винят иногородних в том, что они отбирают клиентов. В апреле 2019 года в региональном минтрансе прошло совещание на эту тему. На нем было рассмотрено обращение ГУ МВД России по Нижегородской области о необходимости проработать решения для урегулирования проблемной ситуации.

Компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников увеличены в Нижегородской области

На компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям из областного бюджета дополнительно выделено 253 млн рублей. Речь идет о едином социальном проездном абонементе (ЕСПА). Для льготных пассажиров он безлимитный. При этом транспортным предприятиям раньше компенсировали затраты только на 39 поездок. Теперь субсидии увеличены до 70 поездок.

Французы и бельгийцы снимают в Нижнем Новгороде программу о туризме

Бельгийская телекомпания Eccholine (Антверпен, Бельгия) проводит в Нижнем Новгороде съемки программы "Пекинский экспресс" для французского телеканала M6. Телешоу представляет собой гонки на выбывание, участники которых должны добраться автостопом из Москвы до Пекина. В пути их ждут игровые испытания, связанные с местными культурными и географическими особенностями.

Роспотребнадзор начал консультировать родителей в преддверии нового учебного года

Специалисты проводят тематическое консультирование с 19 августа по 2 сентября 2019 года по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров. Также специалисты активно разъясняют потребителям, какие документы должны сопровождать товары для детей, какую информацию обязана содержать маркировка.