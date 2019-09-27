"Партии должны идти на выборы с психологией победителей, а не жалобщиков", - Александр Прудник Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Партии должны идти на выборы с психологией победителей, а не жалобщиков", - заявил социолог Александр Прудник в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания" 27 сентября.

Он напомнил о результатах выборов в гордуму Хабаровска. Там ЛДПР получила 34 мандата из 35, "Справедливая Россия" - один мандат, а "Единая Россия" - ни одного.

"Это все произошло несмотря на то, что все ресурсы были у партии власти. А прошлогодние выборы, когда побеждал представитель ЛДПР? Против него работала вся административно-партийная система. Если в ответ работают профессионалы, то результат всегда будет в пользу профессионалов", - отметил Александр Прудник.

"Надо правильно выстроить кампанию. Против этого может выстоять только ответно правильно выстроенная кампания. Все наши опросы показывают одно: что оппозиционные партии не выбирают своего потенциала. У них поддержка гораздо выше, чем вы получаете на голосовании", - уверен социолог.