Депутат нижегородской Думы Евгений Сабашников предложил возродить конкуренцию в сфере закупок школьного питания Политика

Евгений Сабашников

Депутат нижегородской Думы Евгений Сабашников предложил возродить конкуренцию в сфере закупок школьного питания. Он сообщил агентству о том, что разработан соответствующий проект решения Думы.

"Школьное питание в Нижнем Новгороде - это 167 школ. Как и на всяком рынке, здесь должна присутствовать конкуренция, ведь это залог качества и низкой цены. Монополия — это, наоборот, застой", - пояснил свою позицию депутат, добавив, что раньше в городе было множество вариантов для выбора питания в школах.



Речь, по его словам, идет о ООО "ТД "Народный", ООО "Саюс", индивидуальном предпринимателе Лукьянове и других. В настоящий момент остались лишь два игрока — ТД "Народный" и МП "ЕЦМЗ" (обслуживает 143 школы). Причем, убежден депутат, в первом случае качество питания гораздо лучше.



Евгений Сабашников отметил, что директора многих школ с радостью бы заключили контракт с другой компанией, но якобы им не позволяет это сделать администрация города. Также было издано постановление о передаче всех школьных столовых Нижнего Новгорода в ведение "ЕЦМЗ", которое депутат предлагает отменить.



"Качество питания ухудшится. Кроме того, я считаю, сам процесс носит незаконный характер, нарушает антимонопольное законодательство. Чем больше игроков на этом рынке - тем лучше, нужно создать настоящую конкурентную среду", - добавил Евгений Сабашников.



Ожидается, что проект постановления будет рассмотрен на профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода 23 января и в перспективе на думском заседании 29 января.



Целью внесения данного вопроса является необходимость корректировки ситуации со школьным питанием, наделение директоров школ не только ответственностью, но и реальными возможностями по принятию решений, преодоление тенденций монополизации рынка услуг по организации питания в школах, уточняется пояснительной записке к проекту решения.



В декабре прошлого году нижегородский "ЕЦМЗ" возглавил новый руководитель – Александр Банцекин. До этого, месяц на этом посту проработала Ирина Тарасова. Предыдущий директор "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин был уволен в конце октября 2019 года.

В ноябре суд оштрафовал "ЕЦМЗ" на 400 тысяч рублей за нарушение условий хранения продуктов.

В середине октября в школе №47 (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.