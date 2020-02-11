Сформирован шорт-лист нижегородской премии "Пробуждение" Общество

Фото: организаторы

VIII церемония вручения премии "Пробуждение" состоится в Нижнем Новгороде 28 февраля 2020 года. Об этом сообщили организаторы.

Коллегия и учредители ежегодной премии в сфере гражданского общества утвердили шорт-лист номинантов премии "Пробуждение-2019". Ранее претенденты на получение награды были определены независимым экспертным советом, в состав которого вошли политологи, общественные деятели, социологи, руководители нижегородских СМИ, известные журналисты, а также лауреаты премии "Пробуждение" прошлых лет.

Премия традиционно включает в себя 13 номинаций. Первая из номинаций – "Лидер года" – обладает статусом Гран-при, а номинация "Другой будильник", напротив, является антипремией и вручается за сомнительные достижения.

Шорт-лист премии "Пробуждение-2019"

Номинация "Лидер года"

Присуждается персоналии, внесшей значительный личный и/или профессиональный вклад в развитие и продвижение возглавляемых ею проектов.

В этом году принято решение не вручать премию в данной номинации.

Номинация "Поступок года"

Присуждается персоналии либо группе лиц, чьи действия, позиция, заявления, инициативы не остались незамеченными и вызвали значительный общественный резонанс.

● Руководители поисковых отрядов "Рысь", "Волонтер", "Лиза Алерт-НН", за организацию и проведение поисков Зарины Авгоновой

● Инициативная группа горожан, за усилия по увековечиванию памяти Бориса Немцова

● Артем Потехин, за спасение троих человек на пожаре в Краснобаковском районе

Номинация " Comeback года"

Присуждается за внезапное (или напротив, предсказуемое), бурно обсуждаемое и комментируемое возвращение в общественно-политическую жизнь города и области.

В этом году принято решение не вручать премию в данной номинации.

Номинация "Эксперт года"

Присуждается персоналии, чьи экспертные заключения являются наиболее профессиональными, злободневными, оригинальными и объективными.

В этом году принято решение не вручать премию в данной номинации.

Номинация "Твердость позиции"

Присуждается персоналии либо группе лиц, планомерно, последовательно, упорно и несгибаемо отстаивающих свои убеждения, принципы и идеи.

● Татьяна Алексеева и группа защитников дома Алексеева

● Мария Попова, правозащитник и общественный деятель

● Жители ул. Мануфактурной

● Комитет защиты Волжской поймы

● Дольщики ЖК "Новинки Смарт Сити"

Номинация "Новые лица"

Присуждается персоналии, впервые ярко и громко заявившей о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области.

● Александр Топлов и Морихиро Ивата, руководители Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина

● Максим Соловьев, генеральный директор Нижегородской ярмарки

● Алена Тарасова, девушка года журнала Playboy

● Александр Харламов, генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо"

Номинация "Проект года в сфере гражданского общества"

Присуждается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства.

● Городская программа "Культурный район"

● Международный фестиваль современной академической музыки "Опус 52"

● Международный фестиваль искусств "Стрелка"

● Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест"

Номинация "Профессиональный журналистский проект"

Присуждается за наиболее яркие и заметные достижения в личной и/или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских средств массовой информации и коммуникации.

● Программа ННТВ "День за днём"

● Проект "Коза-пресс"

● Информационное агентство "Нижний Сейчас"

● Проект "Один дома ТВ"

● Медиапроект "Столица Нижний"

Номинация "Лидер социальной (сетевой) журналистики"

Присуждается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных платформ Интернета.

● Андрей Вовк, автор телеграм-канала ВОВК

● Светлана Иконникова, блогер и преподаватель

● Георгий Молокин, автор проекта "Мои друзья"

Номинация "За принципиальность и гражданскую позицию журналиста"

Присуждается сотрудникам СМИ, которые честно, самоотверженно и качественно выполняют свой профессиональный долг.

● Ирина Славина, создатель проекта "Коза-пресс"

● Роман Кряжев, заместитель главного редактора "Коммерсантъ Нижний Новгород"

● Егор Верещагин, автор информационного агентства "Нижний Сейчас"

● Коллектив еженедельной газеты "Жилищный вопрос"

Номинация "За личный вклад в развитие гражданского общества"

Присуждается за большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества.

● Мария Гарайс, член городской избирательной комиссии, член регионального совета движения "Голос"

● Юлия Крузе, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода

● Виктор Лысов, политолог, руководитель Либерального клуба

● Евгений Семенов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества

Номинация "Партнер года" (за готовность к открытому диалогу с гражданским обществом)

Присуждается представителям власти и органов управления за реализацию принципов открытости, диалогичности и уважения к партнерам в профессиональной деятельности.

В этом году принято решение не вручать премию в данной номинации.

Номинация "Другой будильник"

Присуждается за деяния, противоречащие духу, идее и миссии премии "Пробуждение".

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии.

О месте и времени проведения церемонии организаторы премии сообщат дополнительно.

Занимаясь отбором номинантов, экспертный совет порой сталкивается с тем, что в ряде номинаций сложно найти претендентов, которые отвечают критериям премии. Подобная ситуация сложилась и в 2019 году, который, к сожалению, не был в достаточной мере насыщен яркими примерами общественной и профессиональной активности, знаковыми событиями, резонансными поступками и инициативами. Год не стал прорывным для нижегородского гражданского общества, журналистики, проектов социальной направленности, профессиональной общественно-политической экспертизы.

Учитывая совокупность обстоятельств, сложившихся в сфере развития гражданского общества и приведших к развитию стагнационных процессов, коллегия приняла решение не вручать премию по итогам 2019 года в нескольких номинациях, а именно: "Лидер года", "Comeback года", "Эксперт года" и "Партнер года".

СПРАВКА:

Премия "Пробуждение" – награда, учрежденная Нижегородским Эксперт-клубом и информационно-консалтинговым центром "Медиа Страйк" в 2012 году.

Вручение премии "Пробуждение" – это независимая профессиональная оценка, которая дается экспертами за гражданскую активность, смелость и принципиальность в принятии решений. Ежегодно экспертный совет путем анкетирования отбирает номинантов среди общественных деятелей, городских активистов, правозащитников, журналистов, представителей культурной среды. Определяя претендентов на награду, эксперты оценивают поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс, продвижение проектов, важные события и явления в общественно-политической жизни города.