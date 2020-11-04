Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Метеорологическая зима" наступает в Нижнем Новгороде

Температурный фон всю предстоящую неделю будет понижаться и, по сути, условно наступит метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около 0° и даже немного ниже. Между тем, по информации метеорологов, предстоящая неделя не принесет в Нижний Новгород существенных осадков.

Стало известно число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 среди нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 45 284 человек, в том числе 411 новый случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 430 новых случаев COVID-19.

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 362 жителей Нижнего Новгорода

По данным на 9 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 21 154 заболевших COVID-19 - это на 362 человека больше, чем в пятницу 6 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 45 284 человека.

Храм в центре Нижнего Новгорода закрыли на карантин

Речь идет о церкви Трех Святителей московских. В связи с карантином богослужений в храме временно не будет.

Бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов умер на 63 году

Бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов скончался на 63 году жизни. Его муниципальная деятельность началась в 2006 году. До 2009 года он был главой администрации Кстово. В 2010 году был избран главой МСУ МО "Ройкинский сельсовет". С 2012 по 2014 годы Юрий Павлович руководил администрацией Кстовского района.

Сумма штрафов за COVID-нарушения в Нижегородской области за месяц составила 11 млн рублей

Сумма штрафов в отношении нарушителей Указа губернатора "О введении режима повышенной готовности" в Нижегородской области с 10 апреля 2020 года составила 10,8 млн рублей. Помимо всего прочего сейчас также проверяются торговые центры, которые запрещено посещать детям до 16 лет без родителей. За месяц проверок торговых центров составлено 274 протокола, назначено штрафов на сумму 23 тысячи рублей.

Нижегородцы смогут увидеть Меркурий ранним утром 10 ноября

Планету можно будет увидеть невооруженным глазом. Для этого нужно за час до восхода Солнца посмотреть на небо в юго-восточном направлении. В этот день рассвет в Нижегородской области будет в 7:32. Меркурий можно увидеть низко над горизонтом.