Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 1 по 8 марта 2021 года Культура и отдых

выставка Платье с историей Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 1 по 7 марта, а также в праздничный выходной – 8 марта.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

2 марта - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

3 марта - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

4 марта - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+);

5 марта - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

6,7 марта - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

7 марта – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);

8 марта - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

4 марта – балет Эдварда Грига "Пер Гюнт" (12+);

5 марта - концертная программа "Маэстро Дунаевский" (12+);

6 марта - балет Владимира Качесова "Безымянная звезда" (12+);

7 марта - концертная программа "С любовью к женщине" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

2,3 марта - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

4 марта - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

5 марта - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);

6 марта - спектакль по сказке Шарля Перро "Кот в сапогах" (0+);

6,7 марта спектакль по пьесе Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" (12+);

7 марта – спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (12+);

8 марта - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

5 марта - спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков" (16+);

6,7 марта - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" (12+);

6 марта - спектакль по сказке "Бременские музыканты" (6+);

17 марта - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

3,4 марта - спектакль по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума" (16+);

5,6 марта - спектакль по мотивам сказки "Морозко" (6+);

7 марта - спектакль по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом" (6+).



Детский театр "Вера":

5,6 марта - спектакль по мотивам романа Александра Дюма "Три мушкетера" - "Д’Артаньян (12+);

7 марта - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Стеклянный, оловянный, деревянный" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

6,7 марта - праздничный концерт ко Дню 8 марта (12+);

8 марта - праздничная концертная программа "8 марта в Кремле" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

2 марта - концертная программа Веры Данилиной и Владимира Митякова "Ренессанс русской гитары" (6+);

3 марта - пластический моноспектакль "Счастье на песке" (16+);

6 марта - пластический спектакль "Мечты с поправкою на жизнь" (12+);

6,7 марта - музыкально-пластический спектакль "Буратино" (6+);

7 марта - хореографический концерт "Твое черное сердце" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

4 марта - вечер камерной музыки в исполнении Романа Борисова (фортепиано, Новосибирск) (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

4 марта - концерт кафедры камерного ансамбля (6+);

6 марта - концерт класса доцента Л.Е. Рубинской (сольное пение) (6+);

6 марта - вечер вокальной музыки "Уноси моё сердце в звенящую даль..." (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

4 марта - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

5 марта - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

6 марта - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),программа "Парад планет" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

7 марта - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),лекция "Детям о космонавтах" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Первые на Марсе" (6+),лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+),программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

8 марта - программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+),программа "Вдохновение Вселенной" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка графики Александра Домничева "Нижегородские мотивы" (12+), седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), выставка Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка "Платье с историей" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут"(12+).