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Общество

Появилось фото салюта на 9 мая в акватории Волги в Нижнем Новгороде

09 мая 2021 23:27  [91] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Праздничный салют состоялся в акватории Волги вечером 9 мая в день Победы в Нижнем Новгороде.

Сегодня страна празднует 76-ю годовщину победы в войне над фашистской Германией. В Нижнем Новгороде и области в ознаменовании этого события прошли масштабные мероприятия, в числе которых Парад Победы (фоторепортаж) на Нижне-Волжской набережной.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал Парад 2021 года самым масштабным в истории региона. В нем участвовали порядка 1,3 тысяч человек, и было задействовано около 90 единиц техники.

Завершающим аккордом Парада Победы стал символический пролет над городом сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Валерий Чкалов".

Кроме того, в течение дня проводились такие мероприятия, как открытие дополнительной секции с именами Героев на площади Славы. Здесь размещены имена Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Героев России. Изначально их было 35. Однако в результате работы с документами, добавляются новые.

Ветераны Нижегородской области получали поздравления и слова благодарности по телефону, а в Нижний Новгород прибыл Поезд Победы, являющийся прототипом железнодорожной техники времен Великой отечественной войны.

С наступлением темного времени суток стену Нижегородского кремля украсили (видео) масштабные проекции Георгиевской ленточки, флага Победы, салюта и надписей: "Великая Победа", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Нижний Новгород - город трудовой доблести".

В завершение дня в городе прогремел праздничный салют.

Автор фото – Кирилл Мартынов:

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Теги:
9 мая День Победы Праздники
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Фоторепортажи
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 16:35Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
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