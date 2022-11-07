Заполненность нижегородских отелей в новогодние каникулы составляет от 80 до 100% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заполненность нижегородских отелей в новогодние каникулы составляет от 80 до 100%. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство туризма и промыслов Нижегородской области.

Согласно информации, с 3 по 5 января в отелях забронировано 100% номеров, а в остальные даты новогодних праздников - 80%. Рост числа бронирований начался посте публикации программы новогодних мероприятий.

Отмечается, что на отдых в Нижний Новгород в начале января приедут как индивидуальные туристы, так и организованные школьные группы.

Сейчас загрузка в нижегородских отелях составляет около 57%.

Ранее сообщалось, что поезд Москва - Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год.

Напомним также, что основной площадкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Здесь будут доступны каток, Дом Деда Мороза и Ярмарочный базар. В рамках "Губернаторской ёлки" пройдет ледовое шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".

На площади Горького с 23 декабря по 8 января вновь пройдет "Горьковская ярмарка". А с 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт".

Кроме того, о новогодних программах для детей рассказали в культурных учреждениях Нижнего Новгорода.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.