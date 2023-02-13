Ордена Мужества вручили семьям двух погибших участников СВО из Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Ордена Мужества вручили семьям двух погибших участников СВО из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, государственные награды РФ получили Николай Агафонов и Олег Ежелев.

Награды были вручены родителям бойцов Надежде Андрияновой и Геннадию Ежелеву.

Также на церемонии присутствовали военный комиссар Автозаводского района Николай Семчук и представители Совета ветеранов района.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества были награждены нижегородцы Михаил Раку, Сергей Франко, Сергей Бурасов и Олег Зотов.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу".

Также напомним, что сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района.