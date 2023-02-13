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Ордена Мужества вручили семьям двух погибших участников СВО из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.
Согласно информации, государственные награды РФ получили Николай Агафонов и Олег Ежелев.
Награды были вручены родителям бойцов Надежде Андрияновой и Геннадию Ежелеву.
Также на церемонии присутствовали военный комиссар Автозаводского района Николай Семчук и представители Совета ветеранов района.
Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества были награждены нижегородцы Михаил Раку, Сергей Франко, Сергей Бурасов и Олег Зотов.
Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу".
Также напомним, что сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района.
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