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Общество

Эксперты Лысковского района внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области

20 июля 2023 15:36  [46] Общество

Фото: газета "Приволжская правда"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Лысковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Лысковский муниципальный округ очень значим для региона. Это древняя земля с богатой историей, культурным наследием, сильным экономическим потенциалом. Здесь есть много интересных для туристов объектов. Прежде всего, Макарьевский монастырь. Важно, чтобы все имеющиеся преимущества использовались максимально полно. Немало удалось сделать за последние пять лет, но сейчас пришло время определить дополнительные направления развития, обсудить наиболее актуальные проекты. Именно мнения жителей и экспертов позволяют правильно определить вектор движения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в стратсессии приняли участие более 60 представителей бизнеса, ЖКХ, спорта и сельского хозяйства.

За 5 лет реализации стратегии в Лысковском районе было отремонтировано более 120 км дорог, газифицировано 9 населенных пунктов, ликвидированы 22 нелегальные свалки, благоустроено 4 общественных пространства и 51 дворовая территория. Капитально отремонтированы 8 школ и 4 детских сада.

Также прошла реконструкция очистных сооружений, идет ремонт объектов тепло- и водоснабжения, реализовано 72 проекта в рамках программы "Вам решать!". 

Обсуждения прошли в трех секциях: "Человек", "Пространство" и "Экономика".

В рамках секции "Пространство" были представлены проекты по развитию внутреннего туризма. Для туристов в Лысковском районе есть памятники архитектуры XIX века, рядом – Макарьевский монастырь.

Представители секции "Экономика" сделали акцент на модернизации дорожной и транспортной инфраструктуры. В частности, предложено построить логистический хаб, который объединит трассу М-7 и будущую железнодорожную ветку.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

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Теги:
Лысковский район Стратегия развития
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