Дизайн-код участка улицы Максима Горького утвержден в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-код участка улицы Максима Горького утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, архитектурно-художественная концепция была разработана для участка от площади Максима Горького до площади Свободы.

Концепция определяет основные места для размещения информационных конструкций на зданиях, а также ограничивает использование шрифтов на вывесках. Так, недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость.

Кроме того, для уменьшения визуального шума на улице введены ограничения по цветовому решению информационных конструкций. Теперь в них можно будет использовать только следующие цвета:

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленина, площади Революции, улицы Костина, улицы Новой.

Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.