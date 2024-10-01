Около 7,4 тысяч жилых домов подключены к отоплению в Нижнем Новгороде 

Тепло в Нижнем Новгороде подается в 7 367 жилых домов и 605 учреждений социальной сферы. Такие данные 9 октября сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
В департаменте отметили, что основные работы в настоящий момент проводятся внутри зданий. Идет процесс доведения тепла до каждой батареи в квартирах нижегородцев и социальных учреждений.
Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил подготовку к отопительному сезону.
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