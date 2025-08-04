Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Общество

Евгений Семенов: "В чем состоит миссия Нижнего Новгорода - вопрос открытый"

14 августа 2025 16:59
Евгений Семенов: В чем состоит миссия Нижнего Новгорода - вопрос открытый

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Идентичность современных мегаполисов, как правило, обладает сложной, гибридной природой. Процесс ее формирования занимает длительное время. Сменить идентичность одним волевым решением невозможно. Идентичность города – это не карнавальный костюм. Сегодня Нижний Новгород не утратил своей идентичности, сформированной XX веком. Он продолжает развиваться как индустриальный, научно-технологический и оборонный центр страны.

На этом фоне происходит любопытный эксперимент, ориентированный на создание туристической привлекательности города: "Нижний – столица закатов". Это интересно, это освежает восприятие города, но есть подозрение, что закаты в городе были и в XIII, и в XVII, и XX веках, и людям, жившим и трудившимся в эти времена в Нижнем, как-то в голову не приходило считать, что красивые закаты – это всё, на что способен город.

Наоборот, их труд, их воля, их дух позволяли достигать, казалось бы, немыслимых высот: спасать Русское государство во времена Смуты, диктовать Европе цены на многие товары во времена расцвета Российской империи или производить мощное современное оружие, гарантирующее незыблемость статуса сверхдержавы во времена СССР. Это было больше, чем идентичность. Это была миссия. Нижний выполнял свою уникальную миссию для всей страны и всего народа, страну населяющего, как бы она ни называлась.

В чем состоит миссия Нижнего Новгорода сегодня – это вопрос открытый. Очевидно, что самоназвание "столица закатов" – это только маркетинговый ход, а не миссия. Очевидно также, что научно-технологическая идентичность Нижнего не исчезла и продолжает развиваться. Особенно отчетливо об этом свидетельствует идеология проекта ИТ-кампуса НЕЙМАРК. Но станет ли этот проект новой исторической миссией Нижнего Новгорода, которую он выполнит для всей страны, это, видимо, покажет время".

