Общество

Максим Лубяной: "Миссия — не в цифрах, а в осознании своего места в стране и истории"

Максим Лубяной: Миссия — не в цифрах, а в осознании своего места в стране и истории

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Миссия города, о чем свидетельствует история Нижнего Новгорода, чаще всего определяется постфактум, так сказать, по итогам деятельности. Однако сейчас представляется необходимым попытаться определить, и даже утвердить её на высшем региональном уровне в виде какого-то документа типа "дорожной карты". Чтобы знать куда, зачем и какими темпами двигаться.

"Быть, а не казаться", "Нижний – 100-процентная Россия", "Столица закатов", "Город, в котором хочется жить" — красивые слоганы, но не направления движения. 

Мне возразят, что есть Стратегия развития и она может считаться таким документом. Но там главными целевыми параметрами, естественно, обозначены экономические и социальные цели, которые нужно достигнуть к определенному времени. Это очень важно, но это не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу. Миссия — не в цифрах, а в осознании своего места в стране и истории.

Понять, куда движемся, чем отличаемся от других региональных центров и городов-миллионников, как все это ложится в общую картину мира и частное мнение каждого горожанина — вот, что должно, по моему мнению, быть в этом документе.  Развитие IT-кластера, внутреннего событийного, промышленного или познавательного туризма, канатных дорог и даже транспортных и административных агломераций — это инструменты, позволяющие приблизиться к определению будущей миссии. Какой? Пока никто этого не знает".

Теги:
Максим Лубяной Нижний Новгород Юбилеи и праздники
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
