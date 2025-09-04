Серия поражений продолжается для ХК "Торпедо-Горький" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Черная полоса на старте нового сезона ВХЛ продолжается для хоккейного клуба "Торпедо-Горький". Нижегородская команда вновь не смогла добиться победы и осталась без очков, уступив "Рязань-ВДВ" в домашнем матче.

Предыдущие два матча против новокузнецкого "Металлурга" и тульского АКМ "горьковчане" также проиграли. Несмотря на поражения подопечные Дмитрий Космачева, возглавившего команду в этом межсезонье, имеют на счету уже два очка из-за буллитных серий в прошлых встречах.

Начало игры оказалось для фарм-клуба крайне неудачным. Уже на седьмой минуте первого периода гости дважды забили в ворота нижегородцев. Хозяева быстро отреагировали и вскоре сами получили шанс сыграть в большинстве - Андрей Крутов поразил ворота соперников.

Во втором периоде инициативу вновь перехватили рязанцы и восстановили преимущество в две шайбы — 1:3. После этого "Торпедо-Горький" активизировался в атаке. Ближе к концу второго игрового отрезка Илья Чефанов сократил отставание, пробив с острого угла.

Третья двадцатиминутка прошла под полным контролем "автозаводцев". Команда оказывала серьёзное давление, но реализовать свои моменты хоккеистам не удалось. Встреча закончилась победой "Рязань-ВДВ", которым удалось удержать минимальное преимущество.

Таким образом действующий чемпион России "Торпедо-Горький" пока остается без побед в сезоне. Команда продолжит домашнюю серию 11 сентября матчем против "Дизеля".

А вот основная команда под руководством Алексея Исакова, который привел фарм-клуб к титулу в сезоне 2024/2025, стартанула крайне успешно. 6 сентября "Торпедо" обыграло "Салават Юлаев", а 8 сентября победило в противостоянии против СКА Игоря Ларионова.